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「受不了社會人吃人」臉書告別孩子 男開29槍尋仇 與警對峙後自戕

記者廖炳棋、李隆揆、邱奕能／台北20日電
萬國幫成員男子「阿國」與警方對峙後開槍自戕，人質在旁飽受驚嚇。（記者林澔一／攝影）
萬國幫成員男子「阿國」與警方對峙後開槍自戕，人質在旁飽受驚嚇。（記者林澔一／攝影）

萬國幫成員邱國隆昨晚赴台北市萬華區一處商業大樓開槍尋仇，打傷同幫洪姓老大及一名小弟，再轉往艋舺青山宮附近茶室，開槍打傷青山宮副主委、也是萬國幫「大哥」許文旭及前來處理的王姓警員，挾持四名人質與警方對峙一小時，釋放最後一人後舉槍自戕身亡，警方懷疑幫派糾紛引起，漏夜調查。

警方調查，57歲男子邱國隆綽號「阿國」，昨晚7時26分赴台北市漢口街二段一處商業大樓七樓，到綽號「阿弟仔」的洪清正辦公室開槍，洪身中九槍，洪的小弟身中五槍，兩人意識清醒，分別送醫救治。

約20分鐘後，邱轉往艋舺青山宮附近，到青山宮副主委許文旭經營的茶室開槍打傷許，萬華警分局龍山派出所27歲王姓警員趕抵處理，右腿中一槍，兩人都被送醫急救。

邱進入茶室挾持許的妻子、兒子、堂姊及一名店員，警方趕到與邱對峙到晚間近9時，現場傳出數聲槍響，警方大喊「不要動！」許的妻子逃出，向警方表示只剩她一名人質，槍手叫她出來跟警方說「他要自殺」，要警方不要動手，邱隨即舉槍朝頭部自戕，倒臥血泊。總計開29槍。

邱行凶前在臉書貼文分享與自己小孩的合照，並提及在人生中，這兩名兄妹是他的心頭肉，且「爸爸一直深深地愛你們兄妹，以後要好好做人，不要像爸爸一樣」，還說記得要孝順媽媽，「記得我愛過你，保重自己，別了」。

邱也在臉書透露與人結怨，指這一年多來受各種壓迫，受不了社會「人吃人」。他說，一年多前在西門町，他因朋友被欺負而開槍，與人結梁，之後就像老鼠被貓抓，這些人動用警察或車隊包圍、壓迫他，他想委屈求全，卻不被放過，「我對不起孩子、對不起社會，沒選擇，所以選擇該走就走。」

「阿國」挾持人質，大批警力前往圍捕，現場氣氛緊張。（記者林澔一／攝影）
「阿國」挾持人質，大批警力前往圍捕，現場氣氛緊張。（記者林澔一／攝影）
有民眾在19日晚10點多時報警，指「看到西門町槍擊新聞後，覺得治安差，要求加強西...
有民眾在19日晚10點多時報警，指「看到西門町槍擊新聞後，覺得治安差，要求加強西門町周邊巡邏，以維持房價」。（圖：讀者提供）

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