我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

痛苦指數新高 主計長：外食還會漲 要跌回來很難

記者林縉明、江睿智／台北20日電
主計總處19日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率達2.84%，連6個月超過2%的通膨警戒線，主計總處官員分析，外食費上漲是CPI走揚的主因之一。在台北寧夏夜市餐飲業者反映食材成本，幾乎每家店招價位表都經過修改，陸續調漲售價。（記者陳易辰／攝影）
主計總處19日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率達2.84%，連6個月超過2%的通膨警戒線，主計總處官員分析，外食費上漲是CPI走揚的主因之一。在台北寧夏夜市餐飲業者反映食材成本，幾乎每家店招價位表都經過修改，陸續調漲售價。（記者陳易辰／攝影）

受到通貨膨脹、原物料上漲等因素影響，外食族痛苦指數創新高，經濟成長動能轉弱，政府是否再發放振興券刺激消費？行政院主計總處主計長朱澤民昨天表示，外食價格要跌回來很難，但明年景氣看壞，消費者物價指數（CPI）年增率有望回跌至2%。朱澤民說，目前沒有規畫發放振興券；國發會主委龔明鑫則補充說，明年振興經濟預算大幅增加4000多億元，會以增加政府支出、公共建設的方式來促進經濟。

主計總處日前公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，漲幅較8月的2.66%擴大，外界憂心通膨又要升溫，且今年前8月實質經常性薪資4萬1404元（台幣，以下同，約1288.6美元），年減0.02%，是六年來同期首見負成長。國民黨立委林德福昨在立法院財政委員會質詢，薪資追不上物價漲幅，又有新台幣貶值，是不是會讓物價再漲？第四季是否漲幅會再創新高？

朱澤民表示，依目前趨勢，外食價格還在漲，對於未來情況不敢講，但坦言「要跌回來很難」。薪資不漲部分，主要是指經常性薪資，如果納入獎金等總薪資，整體還是成長0.95%，經常性薪資則是減少萬分之二。

朱澤民表示，明年經濟景氣看壞成為國際共識，主要是受到美國大幅升息影響，台灣通貨膨脹相對較小，民生物資充斥壓力，明年CPI漲幅預估應該會在2%以下。但近兩年國際原物料價格呈上漲之勢，要回跌到起漲點很難。

林德福詢問，政府是否規畫再發振興券刺激消費？朱澤民說，目前沒有這個規畫。龔明鑫補充說明，明年度振興經濟預算已是2.7兆元（約840億美元），大幅增加4000多億元，可以促進整個經濟動能，由政府支出公共建設的增加，用這個方式來促進經濟。

至於明年景氣看壞，萬物齊漲，連美國中產階級也面臨薪資停滯情況，這在台灣會不會發生？朱澤民則表示，「不會」，明年台灣經濟成長速度放緩，但仍往上走。但朱他未透露明年經濟成長率能否「保三」（經濟成長率在3%以上），僅說預計11月底將發布最新預測。

民進黨立委吳秉叡質詢，美國管制半導體設備及晶片出口到中國大陸，可預期中國大陸經濟受損嚴重，台灣與中國大陸貿易量大，對台灣經濟有何影響？朱澤民表示，國內半導體對中國依賴有下降之勢，且都有替代供應商，美對中科技出口管制對我經濟「會有影響，但沒有那麼嚴重」。

指數 預算 通貨膨脹

上一則

當年與葉全真傳緋聞…陳昭榮結婚27年爆外遇？認早已離婚

下一則

蔡英文讚今年綠能最風光 學者籲穩定供電

延伸閱讀

價格逆勢跌 買新手機是撿便宜？

價格逆勢跌 買新手機是撿便宜？
陳仁宜：當選主計長監督財政透明

陳仁宜：當選主計長監督財政透明
角逐加州主計長 陳仁宜灣區籌款 社區相挺

角逐加州主計長 陳仁宜灣區籌款 社區相挺
市主計長：「珊迪」已過10年 150億救濟金3成未用

市主計長：「珊迪」已過10年 150億救濟金3成未用

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」