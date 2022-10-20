痛苦指數新高 主計長：外食還會漲 要跌回來很難

主計總處19日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率達2.84%，連6個月超過2%的通膨警戒線，主計總處官員分析，外食費上漲是CPI走揚的主因之一。在台北寧夏夜市餐飲業者反映食材成本，幾乎每家店招價位表都經過修改，陸續調漲售價。（記者陳易辰／攝影）

受到通貨膨脹 、原物料上漲等因素影響，外食族痛苦指數 創新高，經濟成長動能轉弱，政府是否再發放振興券刺激消費？行政院主計總處主計長朱澤民昨天表示，外食價格要跌回來很難，但明年景氣看壞，消費者物價指數（CPI）年增率有望回跌至2%。朱澤民說，目前沒有規畫發放振興券；國發會主委龔明鑫則補充說，明年振興經濟預算 大幅增加4000多億元，會以增加政府支出、公共建設的方式來促進經濟。

主計總處日前公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，漲幅較8月的2.66%擴大，外界憂心通膨又要升溫，且今年前8月實質經常性薪資4萬1404元（台幣，以下同，約1288.6美元），年減0.02%，是六年來同期首見負成長。國民黨立委林德福昨在立法院財政委員會質詢，薪資追不上物價漲幅，又有新台幣貶值，是不是會讓物價再漲？第四季是否漲幅會再創新高？

朱澤民表示，依目前趨勢，外食價格還在漲，對於未來情況不敢講，但坦言「要跌回來很難」。薪資不漲部分，主要是指經常性薪資，如果納入獎金等總薪資，整體還是成長0.95%，經常性薪資則是減少萬分之二。

朱澤民表示，明年經濟景氣看壞成為國際共識，主要是受到美國大幅升息影響，台灣通貨膨脹相對較小，民生物資充斥壓力，明年CPI漲幅預估應該會在2%以下。但近兩年國際原物料價格呈上漲之勢，要回跌到起漲點很難。

林德福詢問，政府是否規畫再發振興券刺激消費？朱澤民說，目前沒有這個規畫。龔明鑫補充說明，明年度振興經濟預算已是2.7兆元（約840億美元），大幅增加4000多億元，可以促進整個經濟動能，由政府支出公共建設的增加，用這個方式來促進經濟。

至於明年景氣看壞，萬物齊漲，連美國中產階級也面臨薪資停滯情況，這在台灣會不會發生？朱澤民則表示，「不會」，明年台灣經濟成長速度放緩，但仍往上走。但朱他未透露明年經濟成長率能否「保三」（經濟成長率在3%以上），僅說預計11月底將發布最新預測。

民進黨立委吳秉叡質詢，美國管制半導體設備及晶片出口到中國大陸，可預期中國大陸經濟受損嚴重，台灣與中國大陸貿易量大，對台灣經濟有何影響？朱澤民表示，國內半導體對中國依賴有下降之勢，且都有替代供應商，美對中科技出口管制對我經濟「會有影響，但沒有那麼嚴重」。