遭老師拿鼓棒打私處…男童受虐1年 1天昏倒20次

台北市劉姓男老師託一名十歲男學生照顧他剛入學的兒子，認為學生不盡力，拿鼓棒打生殖器，施虐長達一年，引發被害男童創傷後壓力症，曾一天暈厥20次。台北地方法院認定劉藉教師權威，對無從抵抗的弱勢學童施虐，審理期間仍無視學童罹患嚴重身心疾病，應重懲，依妨害幼童發育罪判刑四年六月；可上訴。

被害男童寫感謝狀給法官說「謝謝法官叔叔、阿姨為正義發聲」、「那件事發生已經過了四年，雖然我長高了、變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中，我的腦中都是被劉先生毆打的畫面，揮之不去」。

據調查，劉姓老師認為學生照顧不周，多次在教室施虐，以鼓棒毆打生殖器、小腿骨，或徒手打後腦勺、太陽穴、鼻梁及呼巴掌，罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」，還脅迫學生要守密。

被害學童隔年多次出現頭暈、腹瀉等症狀，隔年9月起，更在課堂上反覆暈厥、不斷尖叫求饒，後來被診斷出有創傷後壓力症合併解離症。

劉姓老師堅決否認施暴，並稱被男童構陷很委屈。

但男童班導師證稱，被害人上課會突然昏倒，一天約10至20次，跌倒時身體抽搐，直念「我不敢了，對不起劉老師，對不起，我不敢了」。

合議庭審理，男童就醫前從未完整揭露劉的犯行，後來因無意識陳述被家人聽見，說出受虐情節，他沒有理由誣陷劉。