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當年與葉全真傳緋聞…陳昭榮結婚27年爆外遇？認早已離婚

台灣新聞組／台北20日電
張瀞文已變陳昭榮前妻。（本報資料照片）
張瀞文已變陳昭榮前妻。（本報資料照片）

曾是台灣本土一哥的陳昭榮，近年轉戰直播和短影音產業，事業發展順利，但也傳出與結婚27年的老婆張瀞文婚變，他被周刊拍到與一名神祕女子出雙入對，甚至一同陪看婦產科。陳昭榮隨後發出聲明認了已經離婚，表態「小孩長大了，人生也過了大半，我們希望彼此快樂，我與前妻現在相處的關係很好。」張瀞文也證實兩、三年前已簽字離婚。

張瀞文和陳昭榮認識時，男方還在當兵剛退伍，兩人認識九個月就結婚。張瀞文曾說：「那時候他什麼都沒有，我跟他結婚時，我爸媽還一度懷疑他能養活妳嗎？」為了支持陳昭榮熱愛的演藝事業，陳昭榮老婆最高紀錄連打了三份工養家，直到陳昭榮之後被三立當時的特助汪笨湖挖掘演出「阿扁與阿珍」男主角，奠定本土一哥地位。

之後陳昭榮因太早投資科技產業慘賠，老婆一直默默支持，陳昭榮後來和「螢幕情侶」葉全真爆出緋聞，也是壓垮婚姻中的最後一根稻草。據傳兩人緋聞跟陳昭榮離婚時間有重疊，當年金屋藏嬌一事也重新被提起，葉全真昨回應：「這種冤屈我不揹」。

陳昭榮也曾想和老婆重歸於好，但張瀞文屬於「一次不忠、百次不用」的個性，關係回不去了，直到兒女都長大，雙方才和平正式簽字離婚。

陳昭榮曾進軍中國大陸，2010年與徐潔兒、陳莎莉合作「蘭花香」是第一部作品；2011年擔綱喜劇「奪壺笑記」中的男一號，2014年，他在「破陣」飾演陰險狡詐的反一號角色柯澤，並憑該劇獲得第13屆華鼎獎「觀眾最喜愛十佳電視明星獎」。

目前陳昭榮女兒陳品如也繼承其衣缽，勇闖演藝圈，進軍中國大陸首部劇就一舉拿下女主角，在微劇「上頭姐妹」中飾演村花，後來搖身一變，成為直播帶貨的「帶貨女王」。

此外，李亞鵬與陳昭榮的兄弟情一直是娛樂圈的佳話，兩人已有十幾年的交情。上世紀九十年代，二人因戲結緣，成為患難兄弟。當時陳昭榮和李亞鵬都還沒有大紅，吃飯的時候十塊二十塊的飯錢都是兩人湊的。之後李亞鵬主演的「笑傲江湖」火了，而陳昭榮的「台灣阿誠」也火了，兩人成為了娛樂圈的模範兄弟。「

陳昭榮聲明已經離婚。（本報資料照片）
陳昭榮聲明已經離婚。（本報資料照片）
葉全真。（圖：三立提供）
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