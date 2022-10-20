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金融圈傳奇人物 元大集團創辦人馬志玲 82歲辭世

記者戴瑞瑤／台北20日電

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世，享壽82歲。馬志玲生前罹患阿茲海默症長達十幾年，三名子女長年一路相伴，女兒馬維欣曾表示，看著事業強人的父親，因罹患阿茲海默症無法再管理一手創辦的事業版圖，不禁就想落淚。據悉馬家低調治喪，婉謝各界弔唁及贈花等禮儀。

馬志玲是金融圈傳奇人物。他1966年從台大商學系畢業，先經營家族小建材行，之後加入台灣煉鐵公司擔任執行副總經理與董事，也曾任新竹玻璃製造廠公司副董事長。在1986年，馬志玲收購了當時經營不善的元大證券並擔任總裁，2000年再合併當時排名第三的京華證券，成功將一家小券商經營變成台灣證券業的龍頭。2007年元大證券與復華金控合併，正式更名為元大金控，成為國內首家以證券為主的金控。

馬志玲在元大集團任內治軍嚴謹，不僅擅長數字管理，更勤於走動，常直奔證券分公司營業據點開會，不僅集團凝聚力強，家庭成員更是團結，他與夫人杜麗莊育有三名子女，平時教子嚴格，疼女有加。

馬志玲近年因罹患阿茲海默症退出管理階層，馬家則完成二代接班，長子馬維建今年初以自然人董事身分回歸元大證券，也擔任元大人壽董事，次子馬維辰則同時擔任元大金控、銀行、人壽等董事，也是元大文教基金會董事長。

元大金市值近2400億台幣(約74.6億美元)，排行台灣第九大金控，旗下元大證券為台灣證券龍頭，元大投信總管理資產超過8145億台幣(約253.2億美元)，事業版圖遍布元大銀行、元大期貨，以及元大建設、元大文教基金會等，擁有近1.5萬名員工。

證券 阿茲海默症

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