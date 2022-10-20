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證書被教部保管 王鴻薇：陳其邁無法行醫

台灣新聞組／台北20日電

國民黨台北市議員王鴻薇前天爆料高雄市長陳其邁公費念醫學院，卻未履行六年偏鄉服務的義務，陳強調已還款，衛福部也說還款就已解除義務。王鴻薇昨說，陳其邁因沒履行偏鄉服務義務，醫師證書還被保管在教育部，根本無法以醫師身分執業，遑論「從醫初衷從來沒有改變」；陳其邁昨晚僅回應「謝謝」。

教育部昨說明，依「大學與獨立學院醫學系及學士後醫學系公費學生待遇及畢業後分發服務實施簡則」第20、21點規定，公費畢業生在服務義務期間，醫師證書由教育部保管作為履約保證；若公費生未履行服務義務，須繳回在學期間所受領的公費，醫師證書續由教育部保管，但不影響醫師資格。經查，陳其邁因未履行義務，已依規定於1998年繳回所受領的公費待遇，等同無須再履行服務義務。

教育部也說，經洽衛福部醫事司，公費生經醫師國考及格就具備醫師資格，但公費醫師的執業有相關規定，須到指定地點或經衛福部同意的地點。

王鴻薇昨指出，教育部規定於1987年制定，直到1993年移交到衛生署才改變；但陳其邁1991年已從學校畢業，亦即陳在公費就讀時仍適用教育部的舊制規定。

王質疑，根據當時教育部「大學與獨立學院醫學系及學士後醫學系公費學生待遇及畢業後分發服務實施簡則」，教育部當年規範就是打臉現在的衛福部，未完成規定的服務年限就不得領回醫師證書正本，還錢不代表解除了服務義務；陳其邁碩士還沒畢業就去父親陳哲男立委辦公室當助理，「是從醫初衷？還是從政初衷？」陳除了還沒畢業時在長庚醫院當過實習醫師外，有出來執業過嗎？

陳其邁競總發言人高閔琳說，請國民黨不要拿台灣醫療公衛議題、公費制度無限上綱當選舉操作，製造社會對立。

教育部 醫學 國民黨

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