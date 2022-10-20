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蔡英文讚今年綠能最風光 學者籲穩定供電

記者丘采薇、吳姿賢／台北20日電
外貿協會及SEMI共同主辦的台灣國際智慧能源周19日舉行開幕典禮，蔡英文總統到場致詞，表示今年是綠能發展以來「最風光亮眼的一年」。(記者曾吉松／攝影)
外貿協會及SEMI共同主辦的台灣國際智慧能源周19日舉行開幕典禮，蔡英文總統到場致詞，表示今年是綠能發展以來「最風光亮眼的一年」。(記者曾吉松／攝影)

中研院前院長李遠哲日前公開批評蔡政府「2050淨零轉型」做不到，引發社會關注。蔡英文總統昨出席「2022台灣國際智慧能源周開幕典禮」致詞時表示，2050淨零轉型是一項跨世代、跨領域、跨國際的轉型工程，政府會繼續努力、加速發展，「也請各界繼續給我們更多的支持」。

蔡英文表示，今年是發展綠能以來最「風光」亮眼的一年，現在的太陽光電設置量已有9.06GW，相較2016年，增加超過7倍。蔡還說，台灣離岸風電的成長速度很快，目前西海岸同時有4座風場正在趕工，加上現有的兩座風場，預計今年底可完成共200座的風力機，把今年秋冬強勁的東北季風，轉換成為珍貴的綠電資源。

不過清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，過去目標是2025年再生能源發電量占整體2成，經濟部後來又修正為1成5，但以目前太陽光電、風電進展來看，依然很難達標，尤其太陽光電為間歇式供電，就算中午發電量變大，但太陽下山後就不見了，根本沒辦法解決夜尖峰問題，形同增加跳電及停電風險。台灣企業目前最迫切問題是供電穩定，若政府光是吹噓、不正視真正核心，根本無法解決問題。

此外，台灣2009年起推動碳足跡標籤，但至今僅核發1240件產品，「碳足跡減量標籤」也只核發83件，遭立委質疑效率不彰。

環保署表示，過去無母法規範，碳足跡標籤政策僅為鼓勵性質，未來溫室氣體減量及管理法若修法通過為氣候變遷因應法，將可強制要求落實。

蔡英文 綠能 氣候變遷

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