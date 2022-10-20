新聞評論／拿勞工的錢救火 虧3000億不關蔡事

今年選舉很冷，戰火集中在候選人交互攻訐，公共政策辯論極少，勞工 議題則近乎絕跡。勞動部近日公布「勞動基金」運用績效，今年前8月大虧3204億元（台幣，下同，約100億美元），收益率為負6.2％，離破產 又更近一步。對此，勞動部長許銘春說「投資難免有輸有贏」，今年底前很難轉虧為盈，但勞工享有兩年定存利率收益「保障」，可以放心。閣揆蘇貞昌則稱，基金有專業人員操作，「也不是虧那麼多」。

許銘春和蘇貞昌都是在敷衍、打哈哈。勞動基金虧損3000多億，平均每個勞工損失1.8萬元，還不算多？何況，那只是8月底的數字，以近日台股跳崖式的下墜，勞動基金虧損可能已累增至5000多億元。在這種情況下，蘇貞昌還好意思說「有專業人員操作」，是在騙誰？

更可議的是，以目前的經濟走衰及股市暴跌的態勢，現有的虧損只會繼續擴大；勞動部竟還要加碼700億元投入股市，配合「國安基金」的運作進場拉抬股市。1600萬勞工辛勤的血汗，卻被政府當成股票族的救命活水，這樣的操作，說有多諷刺就有多諷刺。許銘春忝為勞動部長，她對勞工究竟有何眷顧之心，至此也就圖窮匕現了。

許銘春近日在立法院答詢，被問到觀光 旅宿業者是否缺工，竟引5月公立就業機構的媒合數據，稱觀光業勞工是「供過於求」。民間人力銀行隨即打臉說，10月業者開出的職缺達2.4萬人，求職者卻僅5000多人，事實是「求過於供」，且差距達4.4倍。這顯示，許銘春與社會現實完全脫節，對勞工處境也漠不關心。試想，5月是疫情的高峰，人們避免外出，旅宿需求當然不高。而如今邊境已經解封，觀光業者都摩拳擦掌準備迎接遲來的春天；誰知，勞動部長卻還停留在昔日時空。

勞動基金已大虧3000多億元，政府卻仍把基金當成自己的「子彈」，要繼續投入股市拉抬行情；說穿了，除了短視近利，根本是「心中沒勞工」。蔡總統一上台，即大刀闊斧改革「軍公教年金」制度，志大言大。然而，對於潛藏債務接近10兆的勞保年金制度，卻始終畏首畏尾避談改革，一拖至今。近幾年，勞保潛藏債務以平均每年4、5000億元的速度累增，預估在2026年即將破產。為此，行政院只好在明年度總預算中編列450億元撥補該基金；如此一來，可將破產年限延後兩年至2028年。屆時，蔡英文早已卸任，勞工的權益和死活也與她毫無瓜葛了。

對容易的軍公教年金下狠刀，對棘手的勞保年金卻拒不作為，清晰反映了蔡總統的投機性格：論述愛唱高調，行事專挑輕鬆。因此，事關30多萬軍公教的改革，殺得轟轟烈烈；關係1600多萬勞工的艱鉅工程，拖一天算一天。問題是，3000多億元的基金虧損，政府撥補400多億元，連填其零頭都不夠，於事何補？就算把過去4年先後撥補的金額全加起來，也填不滿今年虧損的半個洞。說到底，蔡總統只想把債務留給後人，自己根本不想費這個心力。

勞動基金拿去救股當柴火，勞保基金爛攤留給來者收拾，這就是蔡政府存私心、不作為的寫照。許銘春接任勞動部長4年，究竟為勞工爭取過什麼權益，掐指算不出一個。令人扼腕的是，一年多前貪走2.7億勞動基金並勾結業者炒股的勞金局組長游迺文，最近被判刑9年，但司法並未垂直追查有否高層公務員涉案，勞動部也未改進基金操作及監督規範。那麼，誰知道不會有下一個游迺文？