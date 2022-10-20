我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

黑白集／土地公張善政與大墓園蔡英文

黑白集

中選會公告候選人財產申報，張善政因擁有60多筆土地，被綠營網軍封為「土地公」。其中有1筆桃園的土地，計超過1萬坪，令人羨妒。既是中選會的資料，可信度應該很高；但經張善政本人說明，「土地公」的身價當場落漆。

真相是：張善政申報66筆地，其中60筆是其妻繼承先人遺產而來，因多為畸零地，60筆加起來面積不過90.8坪，平均每筆僅1.5坪。他自己名下的6筆，有3筆為花蓮的一塊農地，當假日農夫種樹用；1筆是新北住家，1筆是中壢20坪老公寓，另一筆是三芝父母靈骨塔，頂多半坪。如此而已。

聽起來，很令人失望。擁有66筆土地的大地主，加總就這麼丁點資產，未免太對不起綠營奉送的「土地公」封號。尤其老婆的60筆，筆數嚇人，但幾乎都是無法使用的畸零地，換作其他人可能都懶得申報了；而張善政老老實實地申報，卻招致不明就裡的攻擊。人善被人欺，正是如此。

大家都記得，蔡英文父親的墓園占地500多坪，違反《殯葬管理條例》墓園不得超過8平方公尺的規定被罰。現在，綠營卻惡炒張善政父母半坪的靈骨塔用地，也太荒唐。至於張善政的20坪公寓，綠營竟拿整棟集合住宅基地浮誇成萬坪土地，真是偷天換日的高手。再說謊，福德正神也不會放過你們！

張善政 集合住宅 蔡英文

上一則

「受不了社會人吃人」臉書告別孩子 男開29槍尋仇 與警對峙後自戕

下一則

新聞評論／拿勞工的錢救火 虧3000億不關蔡事

延伸閱讀

批張善政不曾幫過桃園 鄭文燦遭打臉

批張善政不曾幫過桃園 鄭文燦遭打臉
張善政被酸「土地公」 羅智強怒：怎和蔡英文家相比？

張善政被酸「土地公」 羅智強怒：怎和蔡英文家相比？
藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝

藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝
哥造謠高虹安洗學歷 鄭運鵬撇清 張善政：綠遇醜聞就切割

哥造謠高虹安洗學歷 鄭運鵬撇清 張善政：綠遇醜聞就切割

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」