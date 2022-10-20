黑白集／土地公張善政與大墓園蔡英文

中選會公告候選人財產申報，張善政 因擁有60多筆土地，被綠營網軍封為「土地公」。其中有1筆桃園的土地，計超過1萬坪，令人羨妒。既是中選會的資料，可信度應該很高；但經張善政本人說明，「土地公」的身價當場落漆。

真相是：張善政申報66筆地，其中60筆是其妻繼承先人遺產而來，因多為畸零地，60筆加起來面積不過90.8坪，平均每筆僅1.5坪。他自己名下的6筆，有3筆為花蓮的一塊農地，當假日農夫種樹用；1筆是新北住家，1筆是中壢20坪老公寓，另一筆是三芝父母靈骨塔，頂多半坪。如此而已。

聽起來，很令人失望。擁有66筆土地的大地主，加總就這麼丁點資產，未免太對不起綠營奉送的「土地公」封號。尤其老婆的60筆，筆數嚇人，但幾乎都是無法使用的畸零地，換作其他人可能都懶得申報了；而張善政老老實實地申報，卻招致不明就裡的攻擊。人善被人欺，正是如此。

大家都記得，蔡英文 父親的墓園占地500多坪，違反《殯葬管理條例》墓園不得超過8平方公尺的規定被罰。現在，綠營卻惡炒張善政父母半坪的靈骨塔用地，也太荒唐。至於張善政的20坪公寓，綠營竟拿整棟集合住宅 基地浮誇成萬坪土地，真是偷天換日的高手。再說謊，福德正神也不會放過你們！