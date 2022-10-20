台幣失守32元 匯銀人士：貶勢恐加劇

央行總裁楊金龍19日受邀赴三三會演講。(記者巫其倫／攝影)

台北股匯市昨日雙殺，台股沒守住萬三，新台幣貶2.8分收32.022元，寫逾5年9個月新低。中央銀行總裁楊金龍昨坦言，央行貨幣 政策也面臨三大挑戰，包括通膨與經濟預測更困難、貨幣政策自主性降低及匯率 波動升高，在在加深決策難度。他表示，未來貨幣政策將以即時數據為基礎，也會加強對工商界溝通，以提高政策有效性。

匯銀人士指出，新台幣貶破32元重要心理關卡後，本周新台幣貶勢可能加劇，惟下周進入月底，預料央行將順勢跟著出口商拋售進場調節，新台幣下周短線將走緩貶格局。台北與元太昨日總成交量擴大至15.005億美元，外資至少匯出4億美元，新台幣已經重貶13.53％。

三三會昨舉行10月例會，央行總裁楊金龍昨日出席三三會強調，今年新台幣貶值主要是反映外資賣股匯出，而不是台美利差擴大。楊金龍演講時提到，央行貨幣政策有三大挑戰，第一，非預期重大事件衝擊、供需因素結構性轉變，例如俄烏戰爭、美國大幅升息對全球經濟、物價、金融產生影響，在通膨與經濟預測更困難下，使央行貨幣政策參考指標的不確定性增加。

第二，主要經濟體貨幣政策的緊縮力道及其外溢效應不易掌握，導致央行貨幣政策自主性降低，也將影響央行預測的準確度。第三，外資進出更不易預測，小型開放經濟體受不確定性因素影響更大，使匯率波動度大幅提升。

楊金龍強調，央行將以兩方向因應，首先是檢視更廣泛的經濟指標，以即時數據為基礎進行決策，包括加強有關未來經濟狀態的情境分析，並持續強化通膨預期調查及分析；其次是加強對外溝通，他也向台下商界大老喊話，「讓產業更了解、信任央行」。

至於央行貨幣政策為何無法採取先進經濟體的「前瞻式指引」溝通方式？楊金龍指出，全球金融危機後，先進經濟體央行為了強化溝通，明確預示未來政策利率的路徑；然而最近美國聯準會主席鮑爾、前加拿大央行總裁Poloz等均指出，前瞻式指引在危機期間或有必要，但目前恐已不合時宜。

中共正召開20大，兩岸緊張緊繃，三三會理事長林伯豐昨向政府提出五大建言，呼籲政府建立重要物資儲備機制、提高糧食自給率等；他表示，商界盼政府能主動釋出善意，並強調政府的任務是避戰，而不是引發戰爭，甚至直言「澤倫斯基是不合格的總統。」