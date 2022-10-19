鏡電視「不必查」？ 蘇貞昌改口：不查別人言論

國民黨立委李貴敏提起鏡電視案「不用查」一事，蘇貞昌強調，他那天指得是「不會去查別人的言論，但當事人有去打官司，依法辦事」。（記者葉信菉／攝影）

國民黨 立委李貴敏昨天質詢，行政院長蘇貞昌日前對鏡電視爭議表示「不必去查」，民間看待台灣已成「黑箱國家、關說國家」；蘇貞昌昨說，他那天指的是「不會去查別人的言論」，但當事人有去打官司，依法辦事，「我們是法治國家，這是國民的權利義務」。

民眾黨立委賴香伶日前質詢鏡電視案，蘇貞昌表示，鏡電視前董事長裴偉在外講什麼話，不是總統、閣揆能控制，「也不必去查」。國民黨抨擊公然在國會殿堂下指導棋。隔天，蘇再澄清，他指的不必查是「府院間的糾紛」，卻被亂剪接一通。

對於「不必去查」引發各界爭論，蘇貞昌昨說，他那天答詢時是被立委問到「總統、院長有指示嗎？」他斬釘截鐵說「沒有」，當時被追問「那你要去查」，他則回應，「我不會去查人家的言論，但他們有去打官司，依法辦事。」他還重申，後來被稱「不必去查」是被剪接的問題。

李貴敏再追問，「你從來沒有說不用查？是要查清楚、還清白對不對？」蘇貞昌則表示，「這是國民的權利義務，我們是法治國家，不然我們還要學法律？」他當年就是衝破人治、戒嚴，「我的做法，大家都看得很清楚」。