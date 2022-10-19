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繼父不給吃 女童瘦成骷髏頭 翻垃圾找食物

記者張議晨／高雄19日電
女童遭繼父虐待2年，經常每天僅吃一口飯，高雄地方法院判繼父4年2月徒刑。(本報資料照片)
女童遭繼父虐待2年，經常每天僅吃一口飯，高雄地方法院判繼父4年2月徒刑。(本報資料照片)

黃姓女童遭林姓繼父虐待2年，經常每天僅吃一口飯，8歲時體重13.5公斤，瘦成「皮包骨」，在校出現竊盜、乞食、翻垃圾桶找剩食行為，老師通報社會局才揭發林男暴行；高雄地方法院依妨害幼童發育罪，判林4年2月徒刑。

林男稱經濟困難，沒錢給她吃飯，但女童外公批林與女兒都拿iPhone手機，根本不是沒錢。黃母獲檢方不起訴，法官審理時也痛斥她，「身為人母，未盡保護女兒之責，有虧母職」。

女童母親未婚生下她，25歲時帶6歲女童嫁給林男，隔年生下一女；女童生活由林男照顧，但林男對女童施虐，吃飯時只准她吃一口，多次藉口女童不乖施暴、掐頸，擔心暴行曝光，要求女童穿長袖、長褲、襪子遮掩傷口。

檢警偵查時，女童說「除了尿尿地方」全身都被打過，因為挨餓，半夜會起床偷吃餅乾、冰的飯菜。平時只能在學校供餐時盡量吃飽，有時得偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食充飢。

女童外公曾接她回家住，發現孫女瘦成「骷髏頭」，一桌飯菜還沒準備好就被孫女一掃而空，他質問女兒得不到答案，最後想再探望也被拒絕。女童8歲時校方發現她多處瘀青，通報社會局才知長期受虐，接受安置時，生長曲線遠低於同齡女童，低血鈣、輕度貧血。

林男到案否認虐童，辯稱經濟不佳孩子才挨餓，女童身上傷痕與他無關；被羈押時自白認罪，交保開庭時又改口否認。法官認為，女童長期處在飢餓狀態，林男絕非出於管教，是單純虐童，否則女童不可能羸瘦至此，痛斥林男犯後態度惡劣。

法院也裁定停止黃母全部親權，由外公當女童監護人。目前女童體重已上升至28公斤，但受虐陰影仍在，入睡時還會哭喊「不要打我」，起床後抱著外公，「阿公，你會不會又把我帶回去爸爸那邊」。

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