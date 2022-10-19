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不想去偏鄉 近半公費生在大一、二時選擇重考

台灣新聞組／台北19日電
公費醫師制度留人不易，除了有公費生在大學時就已放棄重考，也有公費醫師在偏鄉服務滿年限後就離開。(圖：門諾醫院提供)
公費醫師制度留人不易，除了有公費生在大學時就已放棄重考，也有公費醫師在偏鄉服務滿年限後就離開。(圖：門諾醫院提供)

高雄市長陳其邁醫學公費爭論，雖已賠公費，但也引發外界討論公費制度留不住人的問題，尤其衛福部2021年起還將公費醫療服務從6年延長至10年。有醫學系教授說，近年醫療服務是學子投入公費領域的一大門檻，學生入學後考慮須去偏鄉行醫及選科有限，以致有學校甚至有近5成公費生在大一、二時放棄公費、選擇重考。

醫學系公費生分兩大類，主要大宗為重點科別培育公費生以及原住民及離島公費生，衛福部為改善5大科醫師人力不足並挹注資源到偏鄉，2021年起啟動重點培育公費生第2期計畫，將公費醫療服務從6年延長至10年。

台北醫學大學醫學系教授吳瑞裕說，近年民間有聲浪不鼓勵走公費生，在於學生拿到專科醫師執照後隨即將進入訓練成熟期，但此時要分發進入偏鄉醫療，最關鍵的五年訓練期將被留在偏鄉，缺少好的訓練場域，恐導致培訓中斷。

吳瑞裕說，公費生依舊「患寡」，公費本意是好，但體制無法適切把人留下。各大學重點培育公費生多有5到10個名額，但近年觀察，公費新生入學後1至2年級放棄者近5成，學生多選擇重考一般醫學系。

衛福部醫事司長劉越萍也說，公費生到偏鄉服務後才退出的比率偏低，大多在就學期間就退出重考。

劉越萍說，衛福部正研擬讓部立醫院醫師輪調到偏鄉服務，醫福會也正與行政院人事總處協商，往後可能擴大至其他公立醫院，並於5年內完成醫師到偏遠服務藍圖規畫。

近年學界亦發現，部分學生考入醫學系公費生後才認知到未來要赴偏鄉服務數年，和家長溝通後毅然決然重考，卻也形同占掉公費缺。

一名醫界人士直言，台灣家長、學生期望就讀醫學系，多是認為收入可觀且相對穩定，但對於醫師要承擔的責任、醫療困境沒有太多認識。有學生考上公費後才開始理解科別選擇有限又要到偏鄉服務，反正分數和一般醫學系差不多，於是乾脆咬牙重考，對每年公費生名額是一種浪費。

台大醫學院內科教授黃瑞仁18年前曾以台大醫學院最年輕內科副教授「下放」雲林，灌溉醫療沙漠。黃瑞仁談到，離開都市到雲林，一方面是太太的支持加上本身是雲嘉人，當年心導管手術人才缺人，便決定南下奉獻。

但黃瑞仁也說，要留人須靠提升環境品質，從醫療體系到教育體系皆然，「不能讓大家只靠情懷支撐。」

黃瑞仁說，偏鄉想要留住年輕醫師薪資結構跟進修條件要好，幫助醫生找到價值感跟榮譽感，留住人才，爾後才會聚才。

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