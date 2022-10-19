陳其邁公費念醫 挨批未盡義務 陳：早已還醫科學費

高雄市長陳其邁（中）被指念公費醫師卻未到偏鄉服務，他18日到鳳山出席選舉行程時說，20多年前就早已返還公費學費。(記者王慧瑛／攝影)

國民黨 昨舉行記者會表示，高雄市長陳其邁當年申請公費念醫學 院，卻未盡6年服務義務，指陳其邁欺世盜名，「連公費生義務都要逃避，這叫做『暖男』嗎？」應把公費還給國家，並向社會及醫界道歉。但陳其邁強調20多年前早已返還公費，競總發言人高閔琳也反嗆國民黨是烏龍爆料。

此外，依現制規定，公費生未盡服務義務，除了要賠公費，醫師證書也會由衛福部保管，外界關心陳其邁雖已賠公費，是否還有醫師執照？

衛福部醫事司長劉越萍說，醫學系公費生1993年前由教育部 主責，之後才轉由衛福部及退輔會主責，因陳其邁是在1993年前讀醫，依舊制規定就是「錢還完就解除義務。」教育部則說，舊制公費畢業生在服務義務期間，醫師證書會由教育部代為保管，作為履約保證；如公費畢業生未履行服務義務，除須繳回在學公費待遇，其醫師證書會續由教育部保管，但不影響其醫師資格。

台北市議員王鴻薇說，陳其邁1984年公費就讀中山醫學院醫學系，依當時衛生署「公費醫師培育及分發服務實施簡則」第9點規定，畢業後服務年數為6年，以保障偏遠地區也可接受醫療服務。但根據當時榜單及陳其邁自己公布的資歷，陳其邁1991年畢業後繼續念碩士，並擔任父親陳哲男的辦公室主任，隨後選上立委一路從政至今，根本不可能從事義務服務。

新北市議員參選人黃心華還說，陳其邁家境不錯，有必要申請公費排擠其他人的機會嗎？很多公費生畢業後須到偏鄉服務，若陳其邁沒有服務滿一定年限，是否代表陳其邁的醫德、道德跟品德有所不足？

針對藍營質疑「家境富裕占公費名額沒盡義務」，陳其邁說，他1991從中山醫學大學醫學系畢業，通過國考及專技高考及格，順利考取醫師執照。考量當時亟缺公衛醫師，1991進入台大醫學院公衛所，1993年從台大公衛所畢業。20多年前已返還醫科公費生學費。

陳其邁競總發言人高閔琳也出示過去衛生署公文，指陳其邁早已還完公費款項，且當然有醫師證，國民黨是烏龍爆料，應公開道歉。

國民黨高雄市長參選人柯志恩則說，醫學公費生設計是強調要服務缺乏醫療資源的偏遠地區，或許法規不違法，但賠錢了事可免除一切責任與義務嗎？這才是需要討論的重點。