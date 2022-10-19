法拍屋驚見白骨 警到場突氣爆又見焦屍

屏東內埔鄉一透天民宅遭法拍，點交時發現白骨，員警到場突氣爆，現場再發現一具焦屍。(圖：讀者提供)

屏東內埔鄉一處透天民宅遭法拍，得標新屋主前天傍晚前往點交，無人回應，自行進屋在2樓床上發現一具白骨，嚇得報警；警員會同再度前往，透天厝3樓突發生氣爆，灌救後在3樓又發現一具焦屍。警方懷疑死者是一對兩年多前搬入的夫妻，檢方昨相驗採證送比對釐清身分，擇日解剖釐清死因。

根據內政部 不動產交易實價查詢服務網，發生事故的透天厝屋齡已43年，兩年多前易手。鄰居表示，原屋開安親班，現住戶是一對年約3、40歲夫妻，約兩年多前入住，都非在地人，剛搬來時還看裝潢工進出，後來鮮少與附近住戶往來。夫妻倆中等身材，看起來無病容，精神狀況也無異樣。

警方調查，前天下午6時許有民眾報案，一處民宅發現1具白骨，員警獲報趕往處置。報案人稱是該屋法拍得主，欲找原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、2樓窗戶未關，大聲呼叫無人回應，自行爬上2樓查看，赫見床上有一具白骨。

警員會同前往準備再進門查看時，屋內傳出一聲巨響，疑發生氣爆，滿街飛散碎裂玻璃，3樓還竄出火光，消防人員獲報趕到破門灌救後，在3樓發現一具焦屍，疑為女性。

檢警初步勘驗，現場陳設擺放整齊，無打鬥痕跡，未發現遺書，亦未發現身分證明文件，暫無法確認2名死者身分及其關係。

附近住戶說，印象中半年前還有看過該對夫妻，不知為何會出現一具白骨。