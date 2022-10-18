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繼父施暴、限制飲食 高雄女童受虐2年餓成骷顱頭

記者張議晨／高雄18日電
高雄九歲女童長期受虐，兩年餓成骷髏頭。圖為示意圖。(本報資料照片)
高雄九歲女童長期受虐，兩年餓成骷髏頭。圖為示意圖。(本報資料照片)

高雄黃姓女童長期受林姓繼父施暴，不僅身上新舊傷痕夾雜，林男還限制女童進食量，不僅只准女童吃下一口飯，連蘋果也只讓女童咬三口，學校營養午餐成為女童最後救贖，但受虐兩年女童卻隱忍不發，師長詢問傷勢也只辯稱自己摔倒，直到緊急安置後，才敢哭著向外公哀求「我不要再回去」，判決書內容句句血淚，讓人鼻酸。

這名受虐女童已經九歲，她在五歲時（2018年10月）因母親嫁給林男，母女與林男同住，沒想到從此就是女童惡夢的開始。受虐兩年來，女童只敢穿著長袖衣褲、襪子掩飾身上傷痕，由於長期挨餓瘦成「皮包骨」，2020年9月接受安置時，體重僅13.5公斤。

檢警偵查時，女童句句吐露兩年來受虐經過，「從我跟爸爸（林男）住開始，吃飯不能吃飽，只吃一口就會收掉我的飯，叫我停手不可以摸湯匙跟飯，我不知道原因，我伸手拿食物，他們就打我，有時用棍子，有時用手打，他們會把食物收到最高的位置讓我拿不到，我很餓，半夜不睡覺偷吃餅乾，連冰的飯冰的菜都偷著吃」。

女童還說，「爸爸在家會打我，除了尿尿的地方，身上都被他打過，從我讀幼稚園大班開始，每天都打；我脖子的傷是爸爸抓的，他掐住我脖子，我沒辦法講話，他放我下來時我幾乎都沒氣了」。

由於長期挨餓，平時只能趁學校供餐時盡量吃飽，若飢餓難耐，女童還會向同學乞討食物，甚至翻找垃圾桶剩食，外公定時的探望成為女童的救贖。

雄院審理時，女童外公親曝他隔半年後見到孫女的樣子，「她已經瘦到像骷顱頭」，他曾質問女兒卻得不到答案，他只能經常拿食物過去，每次煮魚湯給孫女，她感覺好像很久沒吃東西，雖然他們家桌上有其他食物，但孫女只敢喝他帶去的魚湯。

外公還說，有次他看到林男叫孫女去喝水，孫女卻嚇到一直哭，有次孫女到家裡住，肚子、肋骨、背後都有傷痕，他很生氣要去質問女兒和林男，結果孫女卻說「外公，我不知道，你不要問我，你不要問我，你跟他講我會再被打」，講話還會發抖，從這次以後，女兒再也不讓他去探望孫女。

雄院法官根據外公及幼稚園大班老師證詞，發現女童從2018年10月起，就受到林男虐待，直到2020年女童安置為止，至少受虐長達兩年。

但長期挨餓、受虐，女童卻選擇隱忍不發，檢警偵查時，女童曾說：「媽媽看到傷痕後，我有說是爸爸弄得，但爸爸卻怪到我身上，隨後就挨爸爸罵」；偵查時，女童雖然已經離開繼父，但對於傷勢成因也只稱「睡了一覺就忘記了」。

去年7月，女童體重已上升到28.7公斤，接近同齡女童的生長曲線；只不過繼父傷害造成女童長久陰影，去年8月脫離繼父已經一年的女童，入睡時還會哭喊「不要打我、不要打我」，起床後抱著外公，「外公，你會不會又把我帶回去爸爸那邊」，外公心疼回應「不會，我絕對不會。」

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