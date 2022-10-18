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校長性騷實習生 全國中小學校長協會：遺憾與抱歉

記者鄭惠仁／台北18日電
台南市某國小前校長遭檢舉涉及校園性別事件，遭解聘，全國中小學校長協會對此表示遺憾與抱歉。示意圖。(本報資料照片)
台南市某國小前校長遭檢舉涉及校園性別事件，遭解聘，全國中小學校長協會對此表示遺憾與抱歉。示意圖。(本報資料照片)

台南市某國小前校長今年暑假期間，涉嫌對教育實習學生有不當的性平行為，遭市府性平會決議解聘且通報全國不適任教育人員，南市中小學校長協會今聲明，教育人員應謹守專業倫理分際專業自持、自重自愛。全國中小學校長協會理事長張信務也對此案表示抱歉。

這名校長是今年7月間被檢舉在校內對來實習的學生有性騷的行為，經教育局啟動調查程序，由市府性別平等教育委員會受理調查，但考量校長身分，首次會議中就決議先暫停職務，後經調查屬實，10 月初經性平委員會決議終身解聘，且通報為全國不適任教育人員。

南市中小學校長協會今天發表聲明，指校長是學校教育的重要舵手，身為學校領導人，除了要帶領學校邁向卓越外，更應以守護師生安全為己任，謹守專業倫理分際、以身作則、端正品性、自重自愛，才足當學校的領頭羊。

聲明中說，懲處結果已發布，當事人雖有依法尋求救濟的權利，但依性平會決議的結果，該校長個人對教育實習學生的不當行為，顯然已違反教育人員的專業倫理規範，協會同表譴責，並鄭重呼籲南市全體教育人員，無論身居何位，皆應抱持教育專業信念，隨時自我審視、端正行為操守、注重專業形象，並自重自愛，為維護師生安全與健康做最大的把關。

台南市中小學校長協會理事長李添旺表示，黃市長對校園性平事件非常重視，在強調「性平事件零容忍」的政策下，教育局對各校性平事件的預防、處理與輔導機制建立與推動，用心程度有目共睹。針對本不幸事件，校長協會強烈呼籲與提醒所有校長應警惕在心、謹言慎行、勿忘初衷，持續用專業和熱情，帶領全體教職員工，全心全意營造更優質、安全、安心的教育環境。

全國中小學校長協會理事長張信務也對此案感到遺憾與抱歉，他說，身為學校領導者應該以更高的道德標準來帶領校務經營，未來將深切檢討並加強校長專業素養的培育，善盡校長的角色與職責。

教育局 性騷

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