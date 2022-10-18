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殺死馬來西亞籍女大生 嫌：為錢爭吵想嚇嚇她失手

記者蕭雅娟／台北18日電
台灣陳姓男子涉嫌殺人10月13日因吞藥送醫，透露自己殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，17日出院戒護到警局製作筆錄，辯稱為錢吵架，失手殺害女友。(記者蕭雅娟／攝影)
台灣陳姓男子涉嫌殺人10月13日因吞藥送醫，透露自己殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，17日出院戒護到警局製作筆錄，辯稱為錢吵架，失手殺害女友。(記者蕭雅娟／攝影)

銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生在租屋處遭殺害，凶嫌陳柏諺吞藥送醫洗胃，昨天出院，被依殺人罪嫌移送；陳坦承殺人，稱和死者交往5天花費約10萬元台幣(約3124美元)，爭吵時「想嚇嚇她」，失手用枕頭悶死她；檢方認為陳未吐實，死因待釐清，訊後向法院聲請羈押。

30歲的陳柏諺本名陳巍元，2年前改名；他稱今年4月在社群追蹤從事模特兒工作的蔡女，10月8日交往首日，兩人到101大樓逛街、吃飯約會，發生多次性行為，也多次到蔡女大東路住處過夜。

12日晚上陳留宿蔡女租屋雅房，隔天上午11時許兩人因金錢爆發爭吵，他稱不滿交往期間蔡女花太多錢，金額約10萬元，口角衝突後拿枕頭壓住蔡女臉部，原本「想嚇嚇她」，沒想到蔡女斷氣。

陳男說，發現蔡女死亡後，替她蓋被子，隨後下樓開車離去，先到超商買飲料、關東煮，再返回鶯歌住處，畏罪吞吃下大量藥物。因傳簡訊給父親說要自殺，被緊急送醫洗胃保住性命。送醫途中陳供出「殺了一個人」，全案曝光。

警方調查，陳男身高約170公分，體重約75公斤，蔡女體重僅約38公斤，屍體13日傍晚被發現時脖子有瘀傷，已有屍斑，雙手無傷痕，也無打鬥痕跡，與陳男供稱的「悶死」狀況不同，懷疑他並沒有吐實。

檢察官前天進行解剖，由法醫採集死者血液、胃部、下體跡證送法醫研究所化驗，解剖鑑定報告最快兩周出爐。陳男昨晚依殺人罪嫌移送，檢察官認涉犯重罪且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。

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