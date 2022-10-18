我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

勞動基金至8月已虧損3204億 今年難轉正

記者陳宛茜／台北18日電
勞動部長許銘春17日赴立院業務報告。(記者林伯東／攝影)
勞動部長許銘春17日赴立院業務報告。(記者林伯東／攝影)

勞動基金今年截至8月已虧損3204億元(台幣，下同，約100.12億美元)，其中勞保基金虧了515.2億，政府預計明年撥補勞保基金450億元，根本不夠彌補虧損。勞動部長許銘春昨赴立法院業務報告，坦言勞動基金「今年很難轉正」，會針對投資多元管道再檢討。

由於勞保基金精算，2028年恐破產，立委建議推動成立「勞保年金改革委員會」，許銘春只承諾會「努力一下」，勞保年改仍在持續蒐集社會意見，改革期程無法有具體答案。

立委賴香伶昨在立法院衛環委員會質詢說，勞動基金虧損今年是否已「不可逆」？許銘春坦言「很難轉正」，但她說，勞動基金投資表現與台灣內外大盤比起來「相對比較好」，基金追求的也是長期效益，且勞工退休時至少會有2年定存利率的收益保證。

由於勞動基金包含勞保基金，政府雖提供撥補，但撥補額度根本不夠彌補投資虧損，引發立委關心勞保年改進度。賴香伶說，勞動部勞保年改蒐集社會共識已3年，但目前仍僅採政府撥補，要求組成行政院層級的勞保年改委員會；立委林為洲也說，撥補不是長久之計，政府預算會失衡，洞愈來愈大。

立委高嘉瑜則說，3分之1的勞保基金投資股票，但股票市場波動如此巨大，建議勞動部調整投資結構。勞保持續惡化，她估算50年後勞保基金累積餘額是負71.4兆，政府還能負責？勞保現在不改革，後續的影響是加倍的，「長痛不如短痛」。

許銘春說，各國都以撥補作為手段之一，政府撥補會視整體財政狀況，也會視勞保基金水位爭取，並針投資多元管道做檢討。

投資 股票 破產

上一則

中共20大國民黨搶發賀電 邱太三：政黨外交沒意見

下一則

3大新興變異株在台灣現蹤 傳播力增加

延伸閱讀

藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝

藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝
張善政支持度領先鄭運鵬0.8個百分點 看好度鄭運鵬領先

張善政支持度領先鄭運鵬0.8個百分點 看好度鄭運鵬領先
蘇貞昌稱鏡電視上架「不必查」是亂剪接 藍白齊轟

蘇貞昌稱鏡電視上架「不必查」是亂剪接 藍白齊轟
「不必去查」什麼？ 還原蘇貞昌當天講法

「不必去查」什麼？ 還原蘇貞昌當天講法

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠