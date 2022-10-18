勞動基金至8月已虧損3204億 今年難轉正

勞動部長許銘春17日赴立院業務報告。(記者林伯東／攝影)

勞動基金今年截至8月已虧損3204億元(台幣，下同，約100.12億美元)，其中勞保基金虧了515.2億，政府預計明年撥補勞保基金450億元，根本不夠彌補虧損。勞動部長許銘春昨赴立法院業務報告，坦言勞動基金「今年很難轉正」，會針對投資 多元管道再檢討。

由於勞保基金精算，2028年恐破產 ，立委建議推動成立「勞保年金改革委員會」，許銘春只承諾會「努力一下」，勞保年改仍在持續蒐集社會意見，改革期程無法有具體答案。

立委賴香伶昨在立法院衛環委員會質詢說，勞動基金虧損今年是否已「不可逆」？許銘春坦言「很難轉正」，但她說，勞動基金投資表現與台灣內外大盤比起來「相對比較好」，基金追求的也是長期效益，且勞工退休時至少會有2年定存利率的收益保證。

由於勞動基金包含勞保基金，政府雖提供撥補，但撥補額度根本不夠彌補投資虧損，引發立委關心勞保年改進度。賴香伶說，勞動部勞保年改蒐集社會共識已3年，但目前仍僅採政府撥補，要求組成行政院層級的勞保年改委員會；立委林為洲也說，撥補不是長久之計，政府預算會失衡，洞愈來愈大。

立委高嘉瑜則說，3分之1的勞保基金投資股票 ，但股票市場波動如此巨大，建議勞動部調整投資結構。勞保持續惡化，她估算50年後勞保基金累積餘額是負71.4兆，政府還能負責？勞保現在不改革，後續的影響是加倍的，「長痛不如短痛」。

許銘春說，各國都以撥補作為手段之一，政府撥補會視整體財政狀況，也會視勞保基金水位爭取，並針投資多元管道做檢討。