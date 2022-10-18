熱錢撤 專家：台幣32元價位將成為新常態

台幣兌美元匯率17日盤中一度貶至32元價位，匯銀人士說，美元強勢氛圍不變，未來台幣32元價位勢必成新常態。(記者曾吉松／攝影)

全球經濟前景籠罩陰霾，外資熱錢大舉匯出，台北股匯市昨天雙雙下挫，台股 失守1萬3000點，台幣兌美元盤中貶破32元，創2017年1月以來、近5年9個月新低，終場以31.997元、貶1.13角作收，距離32元僅一步之遙。匯銀主管說，國際匯市仍由美國升息主導，美元強勢氛圍不變，未來台幣32元價位勢必成為新常態。

儘管台幣匯率 昨收盤未跌破32元關卡，但資深匯銀主管說，台幣和其他亞洲貨幣一樣，依舊維持貶值趨勢，一旦跌破32元價位，匯價將進一步向下測試32.2、32.5元。

台股跟隨美股大跌，熱錢也源源不絕撤出，全天總成交量近15億美元，近一半為外資匯出；台幣匯率昨天盤中貶至32字頭，但逢匯價跌深，出口商便大舉進場拋匯，匯銀主管說，「32字頭的價位已經快6年沒見過了，對廠商而言，為進場拋匯的好時機。」

匯銀主管則說，央行昨天防守力道不大，盤中僅出手維持流通性，並未刻意要守在31元價位，僅維持匯率穩定，畢竟美元走強，台幣受股市及國際匯市牽動，而近期台股跌勢凶猛，加上美元未見回檔，央行也沒必要硬擋。

另有分析師指出，美國通膨率仍高，加深美國聯準會鷹派立場，預計美國升息步調最快明年才會停止，美元到明年初仍偏強，近期國際匯市震盪，台幣也不排除一路貶至33元字頭，但央行盤中穩匯，台幣應可維持緩貶格局。

台股昨天則開低走低，雖午盤過後指數有往上拉抬，但仍失守1萬3000點，終場下跌162點，收12966點。其中，台積電 在法人砍單下再度失守400元，終場收397元。

對於近期股市震盪，工商協進會理事長吳東亮昨喊話，景氣走緩時股市修正難免，但台灣企業基本面仍好，且台股本益比相對低，尤其台積電近期本益比幾乎僅10倍，直言「台積電哪有這麼便宜的時候」，雖然景氣尚未谷底反彈，但也不要這麼悲觀，因台灣企業本質不錯，只希望這段期間不要太長。