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躲禁賣令 抱卵母蟹頻傳遭撕卵

記者吳淑君／台北17日電
今年8月起到年底，除延續禁捕抱卵母蟹，還新增禁止販售，卻傳出多個地方出現撕卵夾亂象（圖），宛如直接把孕婦肚子挖掉，蟹寶寶也活不成，引發眾怒。(圖：民眾提供)
今年8月起到年底，除延續禁捕抱卵母蟹，還新增禁止販售，卻傳出多個地方出現撕卵夾亂象（圖），宛如直接把孕婦肚子挖掉，蟹寶寶也活不成，引發眾怒。(圖：民眾提供)

今年「蟹市」新制上路，八月起到年底，除禁捕抱卵母蟹也禁止販售，卻傳出多個地方出現撕卵夾躲罰則亂象，宛如直接把孕婦肚子挖掉，蟹寶寶也活不成，母子雙亡，引發眾怒，漁民指出，漁業署空有罰則，道德規範誰會怕？漁業署長張致盛表示，初步討論認為僅將腹甲部分切除，不能夠全然代表是抱卵母蟹，必須仍視生殖線成熟狀況及抱卵情形判定。

公廣集團前董事長，政大副教授鄭同僚，去年底在澎湖馬公魚市，看到一整籃幾乎是抱卵母蟹，全身綑綁，他不忍心全買下來放生，在公共政策平台發起全年禁捕抱卵母蟹連署，很快成案。但漁業界憂心衝擊生計，折衝後從每年禁捕三個月，延長為五個月，還增加禁販售，違者罰三到十五萬元。

新制上路兩個多月，就有人在澎湖的魚市場，看到地上出現拋棄的蟹卵，鄭同僚也在臉書貼文，指他在雲林虎尾看到魚攤有一隻剝了尾節的母蟹，應是被強行撕卵上市的抱卵母蟹，漁民用撕卵掩飾違規捕抓抱卵母蟹，令人痛心。民眾質疑，到底是禁抱卵母蟹，還是只要不在螃蟹身上看到卵，眼不見為淨就可以賣了？

澎湖海洋保育志工陳盡川建議把撕卵夾形同販售抱卵母蟹開罰，漁業署應該把這個漏洞補上。中華漁業漁船協會理事長吳兩成說，禁捕抱卵母蟹都實施八年了，漁業署不抓，守法的人，看在眼裡心好痛，他認為一定要罰。

張致盛表示，有關是否新增撕卵視同販賣，或販售蟹類不得切除腹甲的規定，他們會再提諮詢小組會議討論。

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