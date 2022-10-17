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馬來西亞籍女大生解剖 雙親心碎痛哭

記者蕭雅娟／台北17日電
馬來西亞籍蔡姓女大生遭殺害，蔡母16日在風雨中撐傘到殯儀館等候愛女解剖，難過痛哭。(記者蕭雅娟／攝影)
馬來西亞籍蔡姓女大生遭殺害，蔡母16日在風雨中撐傘到殯儀館等候愛女解剖，難過痛哭。(記者蕭雅娟／攝影)

馬來西亞籍蔡姓女大生遭殺害，昨天進行解剖採驗，蔡女雙親冒著風雨趕到板橋殯儀館，在解剖室外痛哭失聲；歷經約2小時解剖，士林地檢署檢察官楊舒婷開立死亡證明書，遺體發還。楊表示，考量家屬身心俱疲，會請法醫研究所盡快出鑑定報告。

楊舒婷及法醫昨採集蔡女血液、胃部送實驗室化驗，釐清有無藥物或毒物反應。楊向家屬說明案情後，返回地檢署開立死亡證明書。

死者雙親昨在犯罪被害人保護協會士林分會協助下，走完認屍、解剖、領遺體等流程，因尼莎颱風外圍環流帶來大雨，兩人撐傘到殯儀館解剖室，坐在椅凳上等候時，難忍悲痛，掩面哭泣。

凶嫌陳男13日吞下藥物，送醫搶救至今仍住院，未完成偵查筆錄，檢警尊重醫師診斷，陳一出院就會立即偵訊，朝殺人罪嫌偵辦。目前查扣兩人手機等用品送數位科技鑑定，先釐清關係、可能犯案動機。

監視器顯示，陳男10月12日下午5時許到蔡女住處，13日中午離開；蔡女室友12日晚上6時許還和蔡女聊天，當時陳男應在蔡女房內。蔡女13日下午被發現陳屍單人床上，衣著完整，穿居家服蓋被子，脖子有瘀傷，已有屍斑。

楊舒婷昨表示，提前解剖除考量家屬狀況，也為了確認死因和死亡方式，請法醫研究所盡速完成鑑定報告。

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