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男子尋妻墜落田溝死亡 出殯前找到妻子遺體

記者石秀華／高雄17日電
曾男連日找尋失蹤失智妻子，疑精神不濟，騎機車衝破路邊反光桿，掉落田溝死亡。(記者石秀華／翻攝)
曾男連日找尋失蹤失智妻子，疑精神不濟，騎機車衝破路邊反光桿，掉落田溝死亡。(記者石秀華／翻攝)

67歲失智陳姓婦人2日晚離家失蹤，65歲曾姓丈夫連日尋妻身心俱疲，8日騎車找人不幸跌落田溝死亡；警、消掌握陳婦可能出現位置，4度出動空拍機無獲，前天第5度出動，一升空就發現陳婦，已溺斃溪中。曾男昨出殯，最後一刻愛妻遺體終尋獲。

警方調查，陳婦2日晚10時許從高雄楠梓區住家出門後失蹤，曾男和兒女報案，並設法尋人。親友轉述，曾男和妻子感情很好，妻子失蹤後曾連日焦急找人，8日下午1時許他騎車外出尋找時，行經燕巢區尖山巷疑因精神不濟，機車衝破路邊反光桿，曾連人帶車掉落田溝，被發現已不治。

母親失蹤、父親意外身亡，兒女一邊處理喪事一邊找人，親友投入協助，透過網路社群張貼尋人啟事；轄區里長協助調閱監視器，發現10月3日凌晨陳婦經過寶溪北街，研判她可能走進芎林路和典寶溪一帶。

警、消和民間搜救隊連日在典寶溪一帶搜尋，曾4次出動空拍機在溪流上空搜尋未果，前天下午近1時許，空拍機第5度出動，升空不到30秒就見溪床上有紅點，飛近一看是一具身穿橘、紅色衣褲的女性遺體，符合失蹤陳婦衣著特徵。

搜救人員將婦人遺體抬上岸，屍體腫脹，研判應就是失蹤陳婦，已採集ＤＮＡ比對。曾男昨天出殯，搜救人員說，趕到最後一刻找到陳婦遺體，也算了了曾男心願。

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