鏡電視3名董事和1名監察人集體請辭 董事會形同瓦解

鏡電視企業界股東派的3董1監爆集體請辭，董事會形同瓦解，NCC表示尚未收到書面變更文件，請該公司依法定程序處理，該會將依法辦理，秉公處置。(本報資料照片)

風波不斷的鏡電視傳出3名董事和1名監察人集體請辭，董事會形同瓦解。鏡電視昨天表示，董監事辭任後的缺額將儘速補選；國家通訊傳播委員會（NCC）則說尚未收到書面變更文件，收到後會秉公處置。針對鏡電視不時傳出內部爭議，NCC也呼籲鏡電視公司經營團隊，若對公司經營或人事決定有任何意見，建議應以法定程序處理，而非將內部問題外部化。

鏡電視目前有5董1監，昨天傳出3董1監請辭，董事會僅剩董事長鄭優與勞工 董事廖芳潔。鏡電視對此發表聲明說，部分董事與監察人因事業繁忙，且已完成階段性工作為由辭任，公司在10月10日召開董事會後，已發出股東臨時會召集通知，將儘速補選缺額，併於股東會 決議本公司重大營運事項，「本公司股東持續支持鄭優董事長帶領公司營運」，也全力支持公司永續營運。

NCC則說，鏡電視辭任的3董1監均非該公司股東，目前尚未收到相關變更書面文件，鏡電視董監事如有任何異動，應依公司法相關程序完備後，向NCC申請營運計畫變更，NCC將視情況，請鏡電視所有股東到會陳述意見。

鏡電視最高治理機構搞到形同瓦解，凸顯公司治理問題。但鏡電視也不過是面照妖鏡，映照出負責監理的NCC公親變事主的荒謬，面對鏡電視的紛擾，只能呼籲公司勿將內部問題外部化，但這樣無力的呼籲，更坐實NCC真的是該管的管不動。

日前被流出的錄音檔披露鏡電視前董座裴偉自爆透過府院施壓NCC，雖然裴偉事後澄清只是「膨風」，但已讓原本公信力不高的NCC聲譽幾乎蕩然無存。

外界批評，如今NCC的獨立性僅剩下遮羞布的功能，2018年民進黨 在9合1大選大敗，行政院長蘇貞昌就曾痛罵NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，以致假訊息氾濫，當時的主委詹婷怡因此下台；此外，台數科新聞台事件，蘇揆認為陳耀祥不太會處理事情，找陳來訓話。試問這樣的NCC還有獨立可言嗎？

批評者說，在鏡電視上架過程中，多次傳出NCC洩密情事，NCC始終無法解釋，到底本應該只存在於NCC內部的訊息，如何會讓外界知曉，甚至被裴偉拿來作為膨風的素材。對於與政府友好的媒體一路護航，而與政府不同調的媒體就嚴加監理，還不包括提出因為輿論炸鍋才胎死腹中的數位中介服務法，都讓NCC被認為唯一的標準就是「看顏色辦事」，而「NCC是獨立機關」這句話，也成了一則笑話。