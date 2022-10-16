農地種電 業者高租金招攬 農民憂下一代付代價

高雄美濃多處農牧用地，近來不少地主都接獲光電業者電話表示可協助轉型，申請建室內養殖池，屋頂架設光電板。(記者陳熙文／攝影)

沿著獅子頭圳進入美濃，若從五穀廟往下俯瞰，過去這裡滿是菸葉，在歷經20年轉型期後，兩邊盡是小黃瓜、小番茄與香蕉園。最近是農忙期，抵達龍肚段特定農業區時，空氣中還飄著農藥味，一旁剛整地的空地光禿禿的，這裡正是光電業者協助地主提出申請轉型的預定地，農地上將蓋起水泥鋼構養殖池、放入澳洲 螯蝦，上面架起光電板。

蔡政府2016年上任後，期盼打造更具備競爭力，和經濟效益的台灣農業。但根據農委會農糧署統計，台灣的農耕土地總面積近年來卻呈現下滑趨勢，從2016年的79.4萬公頃跌至2021年的78.7萬公頃。

若再將台灣2021年的農耕土地面積扣除掉長短期休閒地，去年的實際耕作面積實際僅有47.4萬公頃，是蔡政府執政以來，首度跌破50萬公頃，創下新低。

美濃農村田野學會總幹事溫仲良指出，以美濃為例，當地農業萎縮，主要是人口高齡化，老農陸續退休，卻沒有下一代願意接手，或者導入新的人力，以至於許多農地就此荒廢。

為扭轉頹勢，在地青年想盡辦法把將空出來的土地，媒合專業農業戶，以期地方農業能繼續發展下去。未料，近來光電業者進駐，向美濃地主喊出四倍以上高價承租土地，希望能轉型做室內養殖場，並在其屋頂上做太陽能發電。

在地農民蕭成龍返鄉務農10年，他有1公頃的小番茄園。他邊揮汗修枝邊說，從去年開始，光是接光電業者電話，就接到手軟。「昨天才一通」，他說，業者先詢問他的農園是露天或溫室，一聽是露天，就興致勃勃問，「要不要蓋溫網室」，強調不用錢，還有租金 ，20年就能送給他。

蕭成龍說，美濃天氣已經夠熱了，這幾年又愈來愈熱，蓋溫室經濟效率並不高，尤其陽光透不下來，作物品質不好，他拒絕了。但也憂心，連他都需要精打細算，老農們若下一代不接手，在業者的話術誘惑之下，「有多少人會拒絕？」

「我多收了幾萬元，但會不會讓下一代付出更大的代價？」蕭成龍說，政府鼓吹漁電共生，租金高、可養魚，但養魚技術有到位嗎？後續如何恢復地貌？太陽能板損壞如何回收？合作廠商倒閉怎麼辦？更不用說轉型養殖，他說，自己支持綠能 ，但要種在適合的地方。

據了解，近來高雄阿蓮區已有第一件特定農業區轉型漁電共生案完成申請，美濃有20件申請，是由3家綠能業者代為提案。