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怕領不到獎金 女業務被迫和建商老闆嘿咻

記者曾健祐／台中16日電
建商老闆六度在預售中心和女業務性交，對方怕領不到獎金只能照辦。(示意圖／ingimage)
建商老闆六度在預售中心和女業務性交，對方怕領不到獎金只能照辦。(示意圖／ingimage)

台中某建設公司老闆私下承諾給女業務高額銷售獎金，對方基於上下屬關係、擔心領不到錢，老闆多次提出在預售中心會議室性交邀約都只能照辦，雖曾以生理期來不適想拒絕都沒用，直到領到獎金才提告，老闆後達成認罪協商，法院依六個利用權勢性交罪判他一年六月，緩刑五年，可上訴。

檢警調查，老闆前年雇用女員工擔任業務主任，負責建案接待中心預售屋銷售，他卻利用女業務想領取高額獎金、擔心不順從遭解僱下，去年6月5日先在預售屋接待中心獨處時，將女業務帶到會議室內發生性行為。

同月12日、20日及7月11日接近中午時，老闆再次趁其他員工出去買午餐，又三度把女業務帶去會議室性交；後來7月間老闆又想發生關係，女業務雖然以生理期來、剛打完AZ疫苗身體不適等理由想拒絕，對方仍無視二度性交。

最後女業務在8月領到銷售獎金後，忍無可忍才對老闆提告；檢方訊問時，老闆坦承女業務是銷售約聘人員，私下有和對方約定要給他投資新建案銷售額千分之九的獎金，但就二人性交部分辯稱雙方交往是出於自願。

女業務控訴，確實有和老闆私下約定可領取獎金，但直到去年7月為止，對方尚未發放銷售獎金達300萬台幣（約10萬美元），自己確實是因擔心領不到獎金才和他性交，她也提出後來有明確拒絕不想性交的錄音檔、相關LINE對話訊息，事後也因壓力大去看身心科的證明。

檢方認為老闆嫌疑重大，偵結依六個利用權勢性交罪嫌起訴他；老闆事後和檢察官於審判外達成協商合意，且老闆已認罪，經檢察官聲請依協商程序判決。

法院因此不經言詞辯論，於協商合意範圍內，依六個利用權勢性交罪，各處老闆六月，應執行一年二月，得易科罰金，緩刑五年，期間付保護管束並不得跟蹤、騷擾女業務。

檢察官 投資 疫苗

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