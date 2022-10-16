銀髮族教授增多 青壯教授連減5年 高教恐人才斷層

學者分析，資深教授因年改傾向延退、卡到年輕博士進路；加上少子化下高教前景不樂觀，願意投入教職的者愈來愈少。示意圖，非當事人。(本報資料照片)

根據教育部 統計，台灣大專校院從106至110學年（2017-2021年）間，專任教職流失逾2000人，若以專任教職年齡分布來看，55歲以上者日增，50歲以下的青壯年教授則連5年下跌。學者分析，資深教授因年改傾向延退，卡到年輕博士進路，加上少子化下，高教前景不樂觀，願意投入教職的者愈來愈少，憂心未來恐出現人才斷層。

綜觀年齡分析，青壯年專任人數愈來愈少，40至44歲專任職，106學年仍有6977人，之後每年以減少200人的速度下滑，至110學年僅剩5541人；50至54歲專任職同樣減少，從106學年的1萬1059人，跌至110學年的9741人。

另一方面，55歲以上教授則日漸增多，55至59歲者，從8000餘人增至逾1萬人；60歲以上亦逾8000人。

私校工會理事長尤榮輝表示，90年代政府廣設大學，創造一波任教機會，當年始執教鞭的教授多已任教30年，預計會出現一波退休 潮，但高教前景不樂觀，教職薪資不高吸引力減少，博士班招不到人，恐形成人才斷層。

陽明交大校長林奇宏指出，正常的教授年齡分布應呈一鐘型曲線，中壯年為大宗，若是年輕或待退教授太多，容易產生學術能量青黃不接的狀況。

林奇宏表示，大學改聘專案教師減輕成本，但專案有其正規用法，如私立大學應以專案缺留用退休教授加強傳承，而非以專任或講座等占據全職缺額；再者，高等教育薪資應更活絡，如美國部分大學讓教授與業界合作，由業界授薪，薪資可望更優渥。

靜宜大學監察人陳振貴分析，除了年金改革 導致延退，私校退撫基金管委會許可教授可到70歲退休，加上教育部開放辦學績優學校可准許至多3%的教授75歲退休，都讓銀髮族教授愈來愈多。

大學問執行長魏佳卉表示，少子化下，大學不敢增聘年輕教授，國立大學傾向挖角既有論文點數也有教學經驗的私大教授，私立大學需負擔教師退撫基金及興學成本，但學費凍漲，經營只能量入為出，最後只好遇缺不補，或以專案代替專任。