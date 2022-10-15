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實測台灣最高樹 桃山神木79.1公尺逾20樓高

記者彭宣雅／台北15日電
農委會林業試驗所、成功大學團隊與澳洲樹冠層攝影專家合作，拍攝位於雪霸國家公園山谷、樹高79.1公尺的台灣杉「桃山神木」。「桃山神木」也是台灣目前經攀爬實測最高的樹。(圖：台灣林試所提供)
農委會林業試驗所、成功大學團隊與澳洲樹冠層攝影專家合作，拍攝位於雪霸國家公園山谷、樹高79.1公尺的台灣杉「桃山神木」。「桃山神木」也是台灣目前經攀爬實測最高的樹。(圖：台灣林試所提供)

農委會林業試驗所與成大研究人員所組成「找樹的人」團隊，利用「空載光達」技術蒐尋全台樹高65公尺以上的巨木，經四次實地勘察，找到其中位於雪霸公園山谷內的台灣杉「桃山神木」，並經攀樹師爬樹以皮尺測到樹高達79.1公尺，至少有20多層樓高，是台灣目前經攀爬樹頂實測最高的樹，也是東亞最高樹。

台灣高山究竟藏有多少巨木？林試所所長曾彥學說，成大測量及空間資訊學系教授王驥魁的測量團隊，利用「空載光達」技術，普查找出65公尺高以上的巨木有941棵。

其中位在南投丹大山區、卡阿郎溪上游的台灣杉「卡阿郎巨木」，推測有82公尺，是目前已知最高樹，超過「桃山神木」高度，但其樹頂有20公尺枯枝且環境危險無法攀爬至頂，「桃山神木」因而是目前爬到樹頂現勘的最高樹。

林試所日前還找來全球唯一專做巨木拍攝的澳洲樹冠層攝影專家史蒂夫‧皮爾斯（Steven Pearce），赴台為「桃山神木」掌鏡拍攝等身照。

林試所助理研究員徐嘉君說，「桃山神木」位在雪霸公園內一處山谷，團隊須先上攻3000多公尺，再下攻約海拔2000多公尺的位置，還要搬30、40公斤，價值600萬(約18.6萬美元)光達設備再去測量，前後花約7天完成建模，並首創可3D列印還原。

皮爾斯說，「桃山神木」地點遙遠，拍攝時又雨霧交加，直說此次為「目前做過野心最大的計畫」，須找到周邊、可供相機操作的空間，否則難取得最好的角度。過程要透過空氣槍，將繩索發射至超過逾百公尺遠的山坡，架設懸掛系統，相機從樹頂到樹基須緩慢邊放繩子邊拍，每一段拍1組，共拍20組、每組450張照片，最後才能拼接成「桃山神木」等身照。

由於後製工作還須克服樹冠亮、樹下暗的光線落差，目前還在製作等身照中。皮爾斯2017年時也曾受邀赴台拍攝棲蘭台灣杉三姊妹（樹高69公尺）等身照。

茫茫樹海 找出東亞最高那棵樹 資料來源：農委會林業試驗所
茫茫樹海 找出東亞最高那棵樹 資料來源：農委會林業試驗所

澳洲 3D列印 攝影

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