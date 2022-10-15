我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

烏干達生淪黑工 產官學10人被起訴

記者簡慧珍／彰化15日電

彰化私立中州科大勾結人力仲介業者，以不實廣告招收16名烏干達留學生來台，結果學生卻被送往工廠當起超時黑工償還債務，彰化地檢署昨天依貪汙、人口販運防制法、洩密罪，起訴中州科大前學務長、苗栗縣府和移民署官員、人力仲介業者共10人，建議法院從重量刑，沒收不法所得243萬元。

檢方起訴的被告包括中州科大前學務長柴鈁武、推廣中心主任藍素玲，苗栗縣府勞青處副處長涂榮輝、廖姓科員，陳姓人力仲介業者等；廖姓科員自白犯行，檢方建議減輕其刑。

這起事件讓台灣國際形象大傷，中州科大校長還請辭下台，教育部認為，該校在招生、教學、生活輔導及校園管理方面，有重大缺失，處以2022學年度停招，且不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

全案緣起於中州科大因少子化，導致招生人數銳減，校方在2019年間，涉謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達16名學生來台後，旋即以積欠來台旅費、學雜費等不當債務約束學生，並透過陳姓仲介前往苗栗縣等地工廠，從事超時且與報酬顯不相當的勞力工作。

1名學生不堪淪為超時黑工，去年11月寫電郵向教育部求助，彰化地檢署獲報成立專案小組，今年元月到8月先後四次搜索中州科大、苗栗縣政府等地，查出苗栗縣政府勞青處也涉弊。

起訴書指出，學生被派到苗栗望隼公司工作，外籍學生打工法定工時每個月80小時，但烏國學生每個月工時都200小時起跳，早已超過台灣的法定工時，因陳男跟苗栗縣府勞青處關係良好，涂榮輝施壓下屬放水，讓望隼免於受罰，陳男從中牟利。

一名烏干達學生不堪淪為黑工逃跑，前往台中市某私立大學註冊入學，中州科大李姓行政人員竟透過時任移民署中區事務大隊南投收容所劉姓副隊長查詢個資，行文要求該大學對烏干達學生作退學處分，並通知學生償還學雜費。

中州科大被勒令停招及扣減相關補助經費後，營運如雪上加霜，爆出130名教職員兩個月沒領薪水，中州科大高層表示，雖向教育部爭取復招，但可能明年6月退場，如財務沒起色，教職員工薪水要等退場基金代墊補發。

教育部 招生 移民

上一則

蔣萬安：審高端EUA為何不錄影 黃珊珊：陳時中卸責

下一則

黑白集／美退運蘭花 成陳吉仲照妖鏡

延伸閱讀

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
他點出「台北女子圖鑑」問題：桂綸鎂應設定成苗栗人

他點出「台北女子圖鑑」問題：桂綸鎂應設定成苗栗人
烏干達通報2019年以來首起伊波拉死亡病例

烏干達通報2019年以來首起伊波拉死亡病例
泳渡日月潭後確診 馬英九已康復

泳渡日月潭後確診 馬英九已康復

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
經濟部8日強調，台灣的經濟已經和全世界包含中國的經濟交織在一起，台海的穩定和安全才是最好的供應鏈投資。(新華網)

北京犯台時美優先撤離台灣晶片工程師？ 經濟部回應了

2022-10-08 05:30

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起