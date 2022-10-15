烏干達生淪黑工 產官學10人被起訴

彰化私立中州科大勾結人力仲介業者，以不實廣告招收16名烏干達留學生來台，結果學生卻被送往工廠當起超時黑工償還債務，彰化地檢署昨天依貪汙、人口販運防制法、洩密罪，起訴中州科大前學務長、苗栗縣府和移民 署官員、人力仲介業者共10人，建議法院從重量刑，沒收不法所得243萬元。

檢方起訴的被告包括中州科大前學務長柴鈁武、推廣中心主任藍素玲，苗栗縣府勞青處副處長涂榮輝、廖姓科員，陳姓人力仲介業者等；廖姓科員自白犯行，檢方建議減輕其刑。

這起事件讓台灣國際形象大傷，中州科大校長還請辭下台，教育部 認為，該校在招生 、教學、生活輔導及校園管理方面，有重大缺失，處以2022學年度停招，且不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

全案緣起於中州科大因少子化，導致招生人數銳減，校方在2019年間，涉謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達16名學生來台後，旋即以積欠來台旅費、學雜費等不當債務約束學生，並透過陳姓仲介前往苗栗縣等地工廠，從事超時且與報酬顯不相當的勞力工作。

1名學生不堪淪為超時黑工，去年11月寫電郵向教育部求助，彰化地檢署獲報成立專案小組，今年元月到8月先後四次搜索中州科大、苗栗縣政府等地，查出苗栗縣政府勞青處也涉弊。

起訴書指出，學生被派到苗栗望隼公司工作，外籍學生打工法定工時每個月80小時，但烏國學生每個月工時都200小時起跳，早已超過台灣的法定工時，因陳男跟苗栗縣府勞青處關係良好，涂榮輝施壓下屬放水，讓望隼免於受罰，陳男從中牟利。

一名烏干達學生不堪淪為黑工逃跑，前往台中市某私立大學註冊入學，中州科大李姓行政人員竟透過時任移民署中區事務大隊南投收容所劉姓副隊長查詢個資，行文要求該大學對烏干達學生作退學處分，並通知學生償還學雜費。

中州科大被勒令停招及扣減相關補助經費後，營運如雪上加霜，爆出130名教職員兩個月沒領薪水，中州科大高層表示，雖向教育部爭取復招，但可能明年6月退場，如財務沒起色，教職員工薪水要等退場基金代墊補發。