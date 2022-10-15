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侵害隱私 強制嫌犯驗尿違憲 「訂2年落日條款」

記者王宏舜、張宏業／台北15日電

陳姓男子10年前吸毒遭妻舉報，為不讓警察採尿，憋了9小時，被警察押到醫院插導尿管採尿；新北地方法院審理時，認為刑事訴訟法第205條之2有違憲疑義，聲請大法官解釋。憲法法庭昨天宣判，指該規定不符合正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權、免於身心受害的身體權，判決並訂定兩年落日條款。

現行條文規定，司法警察與檢察事務官因調查犯罪及蒐證必要，對經拘提或逮捕到案的犯罪嫌疑人或被告，得違反其意思採取指紋、掌紋、腳印…；有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪證據時，也可以採取。

昨天的憲法法庭只針對強制採尿部分作出違憲判決，實務上常見的剪毛髮驗毒並未被認定違憲。

全案緣起於陳男吸毒獲緩起訴，又被妻子發現吸食器而報警，盼警方協助阻止丈夫繼續吸毒，警方前往陳家經陳妻同意搜索，並以現行犯逮捕，將陳男押往醫院由醫師用尿管導尿，結果驗出有吸食二級毒品安非他命的陽性反應。

憲法法庭指出，侵入性採尿嚴重侵害隱私權，可能造成精神上屈辱感和心理創傷，甚至危及身心健康，現行條文授權司法警察、檢事官得為侵入性方式採尿，並成為強制處分主體，並不合理，也不符憲法正當法律程序原則要求。

憲法法庭認為，現行條文未明確規範檢事官、司法警察以何種方式強制採尿，但與同條文其他採樣標的，如毛髮、唾液等方式相當，採非侵入式方法，要求相關機關應在兩年內修法，否則條文失效。

法界人士指出，強制採尿的爭議已久，警察對於嫌疑人發動身體強制處分，現行實務上門檻很低，也容易因執法過程中違反比例原則，而引發爭議。

法界人士表示，陳姓男子可能因強制採尿的證據被排除而無罪，而實務上最高法院早在2014年就不認同侵入性方式採尿。

警察 隱私 刑事訴訟

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