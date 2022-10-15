3年3女在台殞命 大馬網友轟台「鬼島」

馬來西亞蔡姓女大生遭男友勒斃，蔡女父母及親友14日晚從吉隆坡搭機赴台，由移民署國境事務大隊陪同入境，之後將前往士林警分局。(記者季相儒／攝影)

馬來西亞女大生在台遭勒斃命案，涉嫌重大的30歲陳姓男子犯案後企圖輕生，目前正在醫院戒護觀察中。事實上，短短3年內，已有3位大馬女學生在台慘遭殺害，案件讓不少馬來西亞網友大罵台灣是「鬼島」，還有人呼籲「別讓孩子去台灣留學」。

檢警昨天安排蔡女家屬到台灣，蔡女父親面對媒體鏡頭時表示，辛辛苦苦養一個女兒到那麼大，到台灣上課卻遭殃、被殺，這也不是第一次了，相關案件在馬來西亞傳得沸沸揚揚，希望台灣政府能幫忙還一個公道，就如華人 社會講的，動手就是錯，殺人就是錯。

據了解，凶嫌陳男在新北市鶯歌區租房，前天傳訊息向雙親吐露輕生念頭，警方獲報破門時，陳男已吞下大量止痛藥，奄奄一息，送醫急救時脫口出，「我掐死一個女的，在士林大東路」，員警查訪果真發現蔡女（24歲）陳屍租屋處。

檢警調查，蔡女以交換學生身分到台灣念書，是銘傳大學傳播學院海青班延畢生，平常擔任模特兒，有接外拍及廣告等工作，另外在17LIVE當直播主；警方依陳男所述，到蔡女租屋處查訪時，發現蔡女蓋著棉被、衣著整齊，但明顯死亡，已有屍斑，頸部有瘀傷。

而此案例也非首起，3年內，已有3位大馬女子慘死異鄉，包括25歲鄧姓女華僑，遭殺害肢解、棄屍山區；就讀台南長榮 大學的24歲鍾女，慘被性侵 殺害，遺體尋獲時僅穿著內褲，此案當時震驚社會。