我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

3年3女在台殞命 大馬網友轟台「鬼島」

台灣新聞組╱台北15日電
馬來西亞蔡姓女大生遭男友勒斃，蔡女父母及親友14日晚從吉隆坡搭機赴台，由移民署國境事務大隊陪同入境，之後將前往士林警分局。(記者季相儒／攝影)
馬來西亞蔡姓女大生遭男友勒斃，蔡女父母及親友14日晚從吉隆坡搭機赴台，由移民署國境事務大隊陪同入境，之後將前往士林警分局。(記者季相儒／攝影)

馬來西亞女大生在台遭勒斃命案，涉嫌重大的30歲陳姓男子犯案後企圖輕生，目前正在醫院戒護觀察中。事實上，短短3年內，已有3位大馬女學生在台慘遭殺害，案件讓不少馬來西亞網友大罵台灣是「鬼島」，還有人呼籲「別讓孩子去台灣留學」。

檢警昨天安排蔡女家屬到台灣，蔡女父親面對媒體鏡頭時表示，辛辛苦苦養一個女兒到那麼大，到台灣上課卻遭殃、被殺，這也不是第一次了，相關案件在馬來西亞傳得沸沸揚揚，希望台灣政府能幫忙還一個公道，就如華人社會講的，動手就是錯，殺人就是錯。

據了解，凶嫌陳男在新北市鶯歌區租房，前天傳訊息向雙親吐露輕生念頭，警方獲報破門時，陳男已吞下大量止痛藥，奄奄一息，送醫急救時脫口出，「我掐死一個女的，在士林大東路」，員警查訪果真發現蔡女（24歲）陳屍租屋處。

檢警調查，蔡女以交換學生身分到台灣念書，是銘傳大學傳播學院海青班延畢生，平常擔任模特兒，有接外拍及廣告等工作，另外在17LIVE當直播主；警方依陳男所述，到蔡女租屋處查訪時，發現蔡女蓋著棉被、衣著整齊，但明顯死亡，已有屍斑，頸部有瘀傷。

而此案例也非首起，3年內，已有3位大馬女子慘死異鄉，包括25歲鄧姓女華僑，遭殺害肢解、棄屍山區；就讀台南長榮大學的24歲鍾女，慘被性侵殺害，遺體尋獲時僅穿著內褲，此案當時震驚社會。

馬國網友痛批，「為何台灣有這些變態」、「這不是第一宗了，看完心情很差」、「一直覺得台灣很安全，可接連死了好幾位馬來西亞女生，看了很難過」、「還敢說台灣安全嗎」。

馬來西亞蔡姓女大生外型亮眼，生前曾擔任模特兒和直播主。 (取材自疑似當事人Ins...
馬來西亞蔡姓女大生外型亮眼，生前曾擔任模特兒和直播主。 (取材自疑似當事人Instagram)

性侵 長榮 華人

上一則

高端採購疑每劑數百元價差 名嘴：進誰口袋？

下一則

美晶片禁令後下一個電子代工、PCB？在陸台企存風險

延伸閱讀

台灣怎麼了？不到2年已有2名馬來西亞大學生在台遇害

台灣怎麼了？不到2年已有2名馬來西亞大學生在台遇害
才認識1周 大馬女大生遭無業男掐死

才認識1周 大馬女大生遭無業男掐死
馬來西亞籍女大學生在台遇害 前男友：兇嫌可能是男粉絲

馬來西亞籍女大學生在台遇害 前男友：兇嫌可能是男粉絲
馬來西亞國會解散 97歲前總理馬哈迪宣布再次參選

馬來西亞國會解散 97歲前總理馬哈迪宣布再次參選

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
經濟部8日強調，台灣的經濟已經和全世界包含中國的經濟交織在一起，台海的穩定和安全才是最好的供應鏈投資。(新華網)

北京犯台時美優先撤離台灣晶片工程師？ 經濟部回應了

2022-10-08 05:30

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起