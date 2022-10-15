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經濟壓力不敢退休 台灣高齡就業6年增3倍

記者陳素玲／台北15日電
台灣邁入高齡化社會，主計總處調查，去年退出職場人數創下近六年低點，職場上多出不少銀髮族身影。(本報資料照片)
台灣邁入高齡化社會，主計總處調查，去年退出職場人數創下近六年低點，職場上多出不少銀髮族身影。(本報資料照片)

很多人發現台灣職場上多出不少銀髮族身影，主計總處日前發布企業雇用人力狀況調查，去年退休員工人數9.9萬人，為近6年首次低於10萬人；60歲以上銀髮族就業人數達93萬人，較10年前成長45.7%，60到64歲就業者更暴增1倍；6年來勞退提繳65歲以上人數增加約3倍。

種種跡象顯示，多年前被熱烈討論的退休潮不見了，是台灣高齡者愛上工作了？還是擔心步上日韓「下流老人」後塵？

「下流老人」一詞，源自於日本作家藤田孝典點2016年著作，意指又老又窮又孤單的老人，估計全日本約有600餘萬名「下流老人」，多半從事快遞、保全或是清潔人員等工作。

相較亞洲鄰國，台灣中高齡人口勞動參與率長期偏低，前幾年民眾平均退休年齡都在60歲左右；但隨著邁入高齡化社會，民眾早退現象似已悄悄改變，根據主計總處調查，去年退出職場人數及比率都創下近6年低點。

去年退休人數是近6年首見降到10萬人以下，主計總處官員分析，主要是勞保年金法定請領年齡提高，以及中高齡就業促進專法上路，鼓勵聘用及留用高齡勞工有關。然而，若進一步看高齡者積極投入就業狀況，仍可印證退休人數下降可能會成為新趨勢。

從勞退新制提繳人數，可看出非軍公教體系勞工就業概況；歷年勞退新制總提繳總人數增加緩慢，但60歲以上提繳人數卻呈現倍增，尤其是65歲以上提繳人數6年增加近三倍，最為驚人，超高齡重新投入職場盛況已現。

台大國發所兼任教授辛炳隆說，退休年齡延後，背後主要還是經濟壓力；目前50、60歲族群，除了當年進職場時薪資成長已放緩、退休制度不良，還面對下一代可能是低薪族，難以奉養父母，如果存款不足，就只好繼續工作。

另外，日本高齡化的後遺症是老老照護，台灣50、60歲者如果也要照顧上一代，經濟壓力更大。辛炳隆示警，日本還有「流沙中年」，也就是中年之後照顧年老父母，建議台灣的長照制度不只在社區，必須進入企業，以免下一代從「流沙中年」變「下流老人」。

退休 就業 日本

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