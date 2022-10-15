死囚釋憲說明會 憲法法庭24日直播

34名死刑犯以最高法院俗稱的「連身條款」聲請釋憲，憲法法庭原定24日舉行不公開說明會，經本報系聯合報報導後，引發議論，連人權團體也質疑憲法法庭成為不公平法院，憲法法庭昨天公告，當天將在司法院及憲法法庭網站直播說明會；民團則要求憲法法庭要有更嚴謹的審判程序。

民間司改會昨也批評憲法法庭審理此案舉行不公開說明會，有違人民訴訟權保障、公開審理原則及正當法律程序的疑慮，並已遞交法庭之友意見書。

由民間司改會、廢死聯盟、台灣人權促進會等多個民團共同提出的法庭之友意見書中直言，案件聲請人若無從知悉說明會的存在，或知悉說明會但無法參加，構成對聽審權、公平審判及正當法律程序之侵害。

民團強調，本案涉及眾多聲請人為受死刑宣告案件，更應貫徹訴訟權、正當法律程序之保障意旨，行更為嚴謹之審判程序。

憲法訴訟法今年1月4日上路，是憲法重要里程碑，標榜「案件資訊公開透明」，但面對攸關死刑犯有機會「逃死」的重大釋憲案，大法官 們原本選擇最低調的「不公開說明會」型態處理，引發議論，甚至連聲請律師也不知道爭點為何，目前大法官諮詢的四名學者意見書已公開。

34名死刑犯以最高法院的「連身條款」違反人民訴訟基本權、法官法定、公平法院原則等理由聲請釋憲，一旦大法官認定連身條款違憲，34名死囚的案件都將獲得重新審理機會，以目前趨勢，獲得改判、「死裡逃生」機會大增。