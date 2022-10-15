她爆遭檢察官強暴、逼墮胎 雲林地檢署了解中

一名女網友日前匿名在網路爆料，指名道姓稱雲林地檢署男檢察官 在虎尾宿舍強暴她、逼她墮胎，還花大錢迎娶越南 籍19歲女子為妻，女網友拍下檢察官手機 相片PO網，證明兩人關係親密，文章引發騷動。

法界認為，爆料動機應與男歡女愛有關；有檢察官說「這個女的有夠狠」，由於執法者被爆料疑涉犯罪，攸關官箴，檢察高層相當重視。

法務部指出，此事目前由雲檢著手了解，將盡速釐清原委；雲林地檢署檢察長張春暉說，已先口頭告誡該檢察官，勸他妥善處理感情問題，切勿刺激對方，如牽涉刑責也會了解。

這篇題為「爆料雲林地檢公訴檢察官某某的私德」網文，爆料以「它」描述檢察官，文字很有情緒，文長破千字。

爆料人說，「10月11日（前）男友Ｘ某說它糊裡糊塗的去越南結婚了，一開始以為是嚇我，最後是真的，…，它一直不帶我見父母，尊重的結果是它的背叛，從它爸媽口中得知是真的」。

爆料人稱，「它總是對我哭窮，總是叫我出錢，載我去開房間叫我出錢、買晚餐、買水果各種都叫我出錢，2020年交往到現在，花在我身上不超過一萬元，卻花了台幣60萬元（台幣，約1880美元）去越南娶19歲的越南女子」。

文章指出，「不久前從越南返台隔離選擇住我家，因為我住的地方環境比虎尾檢察官宿舍好」；「它在越南娶的19歲妻子，10月13日要來台了，它計畫讓越南妻子住虎尾的檢察官宿舍，真是恭喜它！」

爆料還驚爆一段疑涉犯罪的情節，指「在109年底，它在它虎尾的宿舍強暴我，它總是會否認強暴這件事，但是對我而言，它當時確實是違反我的意願強暴了我，沒有當下驗傷是我愚蠢」。

女網友PO出多張與檢察官LINE對話截圖，另PO一支疑似檢察官遣忘在某處的手機照片，螢幕上顯示的是檢察官越南妻子與仲介聯絡的資訊。