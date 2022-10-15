金融研訓院調查：台儲蓄M型化 近14%民眾無存款

金融研訓院長黃崇哲表示，調查顯示台灣人儲蓄情形明顯兩極化，「好的變更好、弱的也更弱」。（記者戴瑞瑤／攝影）

疫情 推升民眾財務危機意識，但貧富間金融風險抵抗力的差距也不斷擴大，金融研訓院昨公布「2022年台灣金融生活調查」，發現台灣人儲蓄 情形明顯兩極化，存款在24萬元（台幣，下同，約7500美元）以上約有47%，但有13.6%完全沒有任何儲蓄，尤其有18.8%的民眾無法在一星期內籌到10萬元。

特別以年輕世代的儲蓄和籌款能力皆低於平均，金融素養薄弱與金融自信不足，也間接造成容易遭受金融詐騙與剝削的原因。

金融研訓院長黃崇哲表示，今年民眾平均金融風險抵抗力分數比兩年前公布時好，由2.77分微幅進步至2.88分，但背後卻隱含著不同族群、世代間兩極化的發展，「本來好的，變更好了」、「原本弱的也更弱」。

黃崇哲說，普惠金融應是拉回脫隊的人，盼各界關注並投入更多資源提升金融素養，強化民眾金融風險抵抗力。

據金融研訓院調查發現，疫情提高財務危機意識，儲蓄超過六個月收入者比例有增加，但民眾儲蓄情形兩極化；在整體支應生活能力改善部分，應付房租、水電、食物等生活必要支出，認為非常容易的人，從12.2%上升至27.3%，但仍有近二成緊急籌款能力不足，有18.8%的人無法在一周內籌到10萬元。

調查也發現，貧富之間金融風險抵抗力的差距擴大，「低所得族群」通常是沒有應急金、不了解控制開支、所得入不敷出，甚至有的是在所得不足的狀況下，買到不適合的保險，造成保費成為生活壓力來源，這些族群沒有儲蓄習慣、盲目跟風投資 、債務壓力，都是低所得族群的問題。

此外，也發現20歲到29歲，金融素養下滑速度最快，四成年輕人幾乎接近「金融文盲」。金融研訓院訪談後發現，年輕人即使沒有儲蓄也想要投資、信用卡高額分期頻繁、不懂控制支出變月光族、對信用概念薄弱。

金融研訓院傳播出版所所長傅清源直言，這一群年齡層的金融素養觀念薄弱，學校、社會以及金融機構都責無旁貸。例如金融服務推陳出新、投資門檻降低其實是好事，但如果年輕人沒建立正確金融教育，就變成雙面刃。