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才認識1周 大馬女大生遭無業男掐死

記者蕭雅娟、曾伯愷、李隆揆／新北14日電
台北市士林大東路發生命案，馬來西亞籍女大生疑遭陳姓男子掐死，警方在屋內2樓雅房採證。（記者蕭雅娟／攝影）
台北市士林大東路發生命案，馬來西亞籍女大生疑遭陳姓男子掐死，警方在屋內2樓雅房採證。（記者蕭雅娟／攝影）

住新北鶯歌區的陳姓男子涉嫌勒斃才認識一周的馬來西亞籍蔡姓女大學生後，13日回到住處吞安眠藥尋短獲救，才坦承殺害蔡女，警方查出，兩人是透過社群平台認識，女方就讀銘傳大學四年級，全案懷疑感情糾紛引起，目前警方派員到醫院戒護陳，依殺人罪嫌漏夜偵辦。現正待業中的陳嫌辯稱，女方想自殺，他是加工協助。

蔡女的楊姓前男友透露，死者生前在做直播，剛到17直播平台，偶爾會跟粉絲見面，懷疑陳姓兇嫌可能是男粉絲。

警方調查，13日下午3時多，陳姓男子（30歲）傳簡訊給父親稱想不開，陳父趕緊電聯陳母報警。轄區鳳鳴派出所派員趕抵，並請鎖匠開門查看，當時陳已吞大量安眠藥昏迷，通報救護人員送醫。不料，陳在救護車上脫口說出，他「殺死了女友」。警方不敢大意，先把他送往醫院治療，再根據他提供的地點，循線找到位在士林警分局後方一百公尺、大東路上一處租屋雅房，並雅房內發現陳屍在床、24歲的蔡姓女大生。

到場指揮的檢察官楊舒婷，是之前是偵辦香港男子陳同佳殺女友的檢察官。

經封鎖現場採證，檢警根據遺體出現屍斑，估算死亡在12小時，另根據頸部瘀青，推判兇嫌徒手將女大生掐死，不過正確死因與行凶動機，仍待檢警解剖追查才能釐清。

檢察官 社群 香港

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