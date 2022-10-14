我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

性侵傳播小姐釀輕生 3寶爸乘機性交罪獲緩刑

記者曾健祐／台中14日電
賴男性侵傳播小姐後曾遭九人圍毆動私刑，打到滿臉血。(本報資料照片)
賴男性侵傳播小姐後曾遭九人圍毆動私刑，打到滿臉血。(本報資料照片)

台中已婚有三個小孩的賴姓男子趁張姓傳播小姐喝醉帶去汽旅硬上，隔天對方心情低落墜樓，檢方相驗發現她生前遭性侵，一度朝性侵至人羞忿自殺罪嫌將賴聲押，但經查張女本身有精神疾病，遇害曾想息事寧人，輕生前留下文字就被賴性侵一事隻字未提，依乘機性交罪判賴男2年，緩刑5年，可上訴。

賴男於案發後，曾在西屯區某茶店遭多名男子毆打，還逼他下跪，說出自己手機、姓名、父母姓名外，並承認自己曾經性侵一名女子，而該女也因遭性侵，墜樓身亡，賴被打到滿臉血，影片在網路流傳。

檢警調查，賴男今年3月20日到北區一家KTV唱歌，並透過傳播經紀人點了一名小姐坐檯陪酒，直到凌晨5時多賴見小姐喝醉意識不清，假借要送她回家卻叫計程車載到附近汽車旅館硬上，直到早上10時小姐醒來驚見全身赤裸才知遇害。

但小姐因先前就因精神不穩就醫，並當天下午心情鬱悶，分別向兩名朋友哭訴過去經歷、遭性侵一事，當晚7時許就在租屋處墜樓，檢警獲報相驗時，經友人告知女子生前曾遭性侵才曝光，當時也依度朝刑法第226條性侵因而致被害人羞忿自殺罪嫌偵辦。

賴男落網在偵查、審理時就乘機性交部分坦承不諱，與相關證人說詞相符，也有傳播經紀人和他談和解對話紀錄、監視器畫面等佐證。

酒店經紀人證稱，小姐遇害有傳訊稱自己心情低落，但沒有說不能接受，並表示收到的錢圓滿就好，也說客人滿好的，自己睡著了也照時間算；友人表示，女子有哭訴但沒表達想輕生念頭。

法院認為，女子遭性侵雖難過，但仍抱持息事寧人、不願追究態度，並無因此情緒激動崩潰，或因性侵出現深感羞忿表現，加上她本有思覺失調、妄想症等，三年前就曾想輕生，直至這次遇害前也是，且細究她輕生前留下文字，對遭賴男性侵隻字未提。

因此檢方就賴涉嫌性侵因而致被害人羞忿自殺罪嫌部分不起訴，法院也同此認定；但賴仍構成乘機性交罪，考量他犯後和女子有達成和解共識，事後也匯款給家屬，堪認有彌補悔意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院考量，賴男趁女子酒醉性侵，不尊重他人性自主權，但衡酌他沒用強暴、脅迫手段，犯後坦承，和妻子還有三個小孩要扶養等，依乘機性交罪判他兩年，緩刑五年，命他向公益團體提供240小時勞務，緩刑期間交付保護管束。

性侵 汽車 手機

上一則

惡嫂殺姑 直接在家砌水泥塚

下一則

綠打抗中牌 蔡其昌認「火沒點起來」

延伸閱讀

男持械強擄14歲女 公園性侵

男持械強擄14歲女 公園性侵
揭露遭教練性侵 法滑冰名將：有被懲罰感覺但無悔

揭露遭教練性侵 法滑冰名將：有被懲罰感覺但無悔
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
「鬧大就殺你」 榊英雄性侵4女星毀17年婚

「鬧大就殺你」 榊英雄性侵4女星毀17年婚

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元