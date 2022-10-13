周玉蔻、李秉穎打3劑高端變倒楣族 籲高端勿躲政府後

李秉穎（右）13日接受資深媒體人周玉蔻專訪，他說，高端應該主動一點，去跟日本政府溝通，看缺什麼資料就趕快補。(影片截圖)

今天是邊境檢疫0+7新制首日，資深媒體人周玉蔻上午在廣播節目大罵高端害自己變成「倒楣族」，呼籲高端不能繼續躲在政府後面數鈔票。衛福部預防接種諮詢委員會（ACIＰ）召集人李秉穎接受專訪時也說，高端應主動出來說明，更積極向日本 溝通、補件。

許多民眾因邊境開放正在安排出國旅行，但三劑疫苗 都打高端的人卻連日本都不認可，只能補完三劑其他款疫苗才能旅遊，否則就是要花3500元自費做PCR才能出去。

李秉穎說，他也是打三劑高端，不知道日本是怎麼認證的，如果是根據世衛組織WHO ，「那就不用談了，因為那也只有少數認證。」

周玉蔻問，WHO是否受政治力介入很深。李秉穎說，「老共在WHO很多人是事實，但這件事情是否受到影響，我們無法隨便推測」。

李秉穎說，「政府應該要扶植國家企業，但也應該要監督它」，高端應該主動一點，去跟日本政府溝通，看缺什麼資料就趕快補。周玉蔻說，高端不努力跟社會說明，「只會躲在政府後面不發一語數鈔票」，私人公司交涉無力，還害到衛福部官員，實在不應該。

李秉穎說，以新冠疫苗的種類來說，還是蛋白疫苗的安全性和有效性最具有優勢，現在只有高端和諾瓦瓦克斯兩種。mRNA疫苗和腺病毒疫苗的優勢是可以比較快做出來，但mRNA疫苗至少有兩例是直接造成心肌炎死亡，腺病毒也有直接引起血栓死亡的，蛋白疫苗至今沒有直接引起任何一例死亡，這就是展現出它的安全性。