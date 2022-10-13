台灣邊境解封16分鐘 迎來泰國首發團

泰國網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）拿到快篩試劑後，展示給現場採訪媒體看。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境解封首日，自泰國 廊曼機場（Don Mueang Airport）返台的台灣虎航IT-506航班於凌晨0時16分降落，成為解封後第一架入境的航班，班機上也載著兩個旅行團共45人到台觀光 ，交通部觀光局特別前往接機並送上伴手禮。中央流行疫情 指揮中心指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理范孝倫、台灣虎航董事長陳漢銘也特別前往接機，並送上內有五個口罩的虎罩包。

觀光局表示，台灣邊境解封後搶得頭香的45名泰國旅客，分別由兩家旅行社接待，他們趁著泰國連假幸運成為疫後到台首發團。為迎接他們，觀光局局長張錫聰率領喔熊組長到桃機接機，並且親自贈送喔熊組長造型變身頸枕，及台灣特色伴手禮。除此之外，還加碼準備一份價值超過10萬元的「台灣旅遊超級禮包」，並在現場抽出幸運得主。

交通部觀光局局長張錫聰表示，疫情對台灣觀光影響將近兩年半，跨境旅遊幾乎停頓，今天重新啟動，對台灣跨境旅遊是再生與重建的機會，未來要結合中央與地方的力量，將疫情期間只有國旅市場的形態，恢復到疫情前完整的市場。

張錫聰說，現在不但有入出境旅遊，限團令也已解除，跨境旅遊重啟有很多計畫要與觀光業共同努力，迅速重建台灣跨境旅遊市場，相信後續防疫措施也會逐步鬆綁到0+0階段，各觀光產業的從業人員能迅速回流加入，在推廣全力展開國際觀光的同時，也維護好國內旅遊的市場。

經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的泰國網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）特別打扮成卡通美少女戰士造型，她表示自己很喜歡台灣的美食與文化，所以台灣邊境解封後，立刻搭乘第一班飛機來台，很開心也很期待可以到台灣玩。過去來台旅遊時認識很多台灣朋友，也有很多泰國朋友在台北學習語言，所以這次來台三天計畫在台北遊玩。