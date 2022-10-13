役期原則上延為一年 邱國正：4個月連戰鬥兵都練不成

立委關心兵役將延長一年還是兩年，國防部 長邱國正昨天在立法院表示，國防部不準備修法，現在任何選項都沒否定，「我不便講這麼明」，還要與各部會協調，但原則上應是一年，此案希望在今年12月31日前宣布。

邱國正說，國防部不會主動提出役期延長，因為改變茲事體大，要跨部會協調，不是他部長一人講的算；但兩岸情勢緊張，造成民氣可用，讓民間發覺兵役役期不夠、訓練不足，「是這樣推起來的」。

不過，邱國正強調，恢復徵兵制不會影響現役四個月役期的軍事訓練役男，不會有必須要回去「補完八個月的兵役」的情形。

邱國正表示，當初從兩年役期變成四個月，是因政治氛圍，一到選舉就砍掉幾個月，砍到最後剩四個月；但國防部從中發覺，四個月役期的確不足，要訓練成最簡單的戰鬥兵都無法達到。

他說，軍事訓練役過去完成五個星期入伍訓練後，卻沒有分發部隊，而在兵科學校或某單位待到四個月役期結束，這種兵源比參加過暑期戰鬥營的還不如，不要說沒有戰力，連部隊長什麼樣都不知道。

若未來改為一年役期，邱國正說，一年之中各軍種總部會完成整體訓練，包括專精訓練與三軍聯訓基地，磨練役男成為一個合格戰鬥兵。