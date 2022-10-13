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三立、民視 2年獲11億政府標案 藍批獨厚特定媒體

台灣新聞組／台北13日電
國民黨立委吳怡玎昨質疑，華視新聞台高層人事「三立化」；文化部長李永得（左）反問「有什麼不好？」(記者杜建重／攝影)
國民黨立委吳怡玎昨質疑，華視新聞台高層人事「三立化」；文化部長李永得（左）反問「有什麼不好？」(記者杜建重／攝影)

國民黨立委費鴻泰昨天質疑，三立、民視最近兩年共獲得政府約11.46億元(台幣，下同，約3455萬美元)標案，質疑中央機關大撒幣、蔡英文總統挹注特定媒體，卻由全民埋單。國民黨團總召曾銘宗說，明年政府合計編約21.8億元媒體宣導費，光是農委會就被查出有圖利特定媒體之嫌，國民黨一定嚴審預算，不讓民進黨「用政府的錢、洗人民的腦」。

三立昨回應，所有政府公標案皆有內外部評審，且評審會都有錄影錄音、過程公開透明，可受公評，經得起檢驗。民視至截稿前暫無回應。民進黨立委林楚茵回應，兩家媒體都是經過公開的政府採購程序，其實還有其他媒體，是不是應該全部攤開檢視？現在政府透過電視、報紙或網路媒體來宣傳政策，只要是依法公開採購，國民黨大可不必針對性找這些媒體開刀。

費鴻泰表示，去年中央機關標案統計，三立拿到2億2075萬7450元、民視拿到3億2566萬348元；今年標案，三立拿到1億4897萬3007元、民視拿到4億5078萬2838元。三立和民視近兩年總計取得政府約11.46億元標案，且行政院政策最近兩年的溝通行銷案都是民視得標，大部分評審委員都具親綠背景，公平性令人質疑，行政院長蘇貞昌曾宣稱黨政軍不應操作、經營媒體，現在看來是「一邊唱高調、一邊伸髒手」。

國民黨立委林奕華表示，三立、民視的政府廣宣費標案中，許多都是準用最有利標及限制性招標，出現政府獨厚幾個媒體的狀況，難道台灣民眾只看這兩台？為何沒有其他媒體能接到標案？是因為不願配合政府宣傳，還是其他媒體不夠聽話？

國民黨立委吳怡玎昨質疑，華視新聞台高層人事「三立化」；文化部長李永得一度拉高分貝反問，「三立有什麼不好？三立有什麼不對？」他也說，新聞界人才移動比較頻繁，他不會用政治化的思考去看，就像華視新聞台長陳雅琳也不是只待過三立，後來到壹電視，早期也待過TVBS；華視新任總經理藍宜楨待比較長的工作，其實是在東森新聞。

民進黨立委張廖萬堅說，公視與華視營運方式，由公視董事長兼任華視董事長。李永得表示，確實需要調整，未來應重新調整華視的財務結構、營運資金等問題，才能給予華視更多的自主性。

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