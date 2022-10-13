3年輕女合夥搶劫計程車 只得手油卡、手機

桃園3名女子因缺錢花用，預謀後持辣椒水搶劫計程車，但並未得手任何現金，3小時落網。(記者楊湛華／翻攝)

桃園市桃園區昨凌晨發生搶案，3名女子預謀搶劫計程車，待一名同夥下車時3人一擁而上，持辣椒水攻擊司機，翻找置物箱並得手油卡及手機 後逃逸；警方循線查緝，3小時後便在其中一女租屋處找到3人及另名持毒男子，全案依加重強盜、毒品 等罪嫌送辦。

警方調查，被害計程車司機昨天凌晨4時50分許，自中壢火車站搭載吳姓女子（26歲）到桃園區公園路，她自稱要等朋友來接，人到之後吳先下車、作勢拿錢給司機，趁他不注意，和另名潘女（25歲）持辣椒水攻擊，兩人趁亂翻找車內財物，卻未找到任何現金，僅奪走駕駛座旁置物箱內手機及加油卡後，便由李女（23歲）駕車載2人逃逸。

司機強忍眼睛刺痛報案。桃園警分局青溪派出所接獲轉報，立即組成專案小組追查，所長吳政哲3小時後率隊循線前往潘女租屋處查緝，將涉案3女全數逮捕到案。

警方現場也起獲犯案用辣椒水、油卡及手機等贓證物，當場將3人逮捕，全案依加重強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦；現場另有未涉強盜案的彭姓男子（23歲）在場，他攜帶毒品咖啡 包、安非他命及FM2等違禁物品，也依毒品危害防制條例送辦。