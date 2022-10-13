我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

熊貓團團腦病變 園方不過度治療 最快下周二見客

記者潘才鉉／台北13日電
熊貓「團團」目前已開始服用抗癲癇藥物。(圖：北市動物園提供)
熊貓「團團」目前已開始服用抗癲癇藥物。(圖：北市動物園提供)

台北市立動物園的熊貓「團團」8月發生癲癇，經MRI（核磁共振）檢查發現，左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變。園方表示，由於文獻沒有針對炎症或腫瘤的案例存在，無法肯定團團會活多久，但希望牠快快樂樂過日子，不會過度治療。

園方表示，團團本月1日開始服用抗癲癇藥物及調整高血壓藥，待評估狀況穩定，最快下周二到展示場見客。台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪說，已排除是腦血管病變或常見病原體感染，目前尚未被排除且較懷疑的，可能是免疫疾病引起的炎症或是腫瘤。

獸醫師鄭秋虹說，北市動物園跟中國大陸專家討論圈養熊貓癲癇發作的案例，各年齡層熊貓都曾發生過，其中以老年熊貓的占比居多，不過由於目前無法從任何國際期刊蒐集到熊貓腦部腫瘤資訊，且每隻熊貓發生或診斷結果都不太一樣，團團的狀況跟臥龍熊貓也不盡相同。

動物園發言人曹先紹表示，動物很多疾病處理資訊是來自人的醫療經驗值，回顧過往文獻，有熊貓發生癲癇1、2天內就往生，但當時醫療技術與現在不可同日而語，未必能拿來跟團團對比。希望團團快快樂樂過日子，如果生理狀態正常，就不該過度治療，若有任何臨床疾病症狀，園方會積極處理。

動物園 腫瘤 高血壓

上一則

3年輕女合夥搶劫計程車 只得手油卡、手機

下一則

藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝

延伸閱讀

猴子會划木筏意外變「網紅」 南京動物園：飼養員教的

猴子會划木筏意外變「網紅」 南京動物園：飼養員教的
婦人左眼籠罩黑影看不清 4公分腦下垂體瘤作祟

婦人左眼籠罩黑影看不清 4公分腦下垂體瘤作祟
萌翻了 13隻新生熊貓幼崽 成都齊亮相

萌翻了 13隻新生熊貓幼崽 成都齊亮相
曾是和解象徵 團團生病兩岸民眾關心 陸網友：還回來

曾是和解象徵 團團生病兩岸民眾關心 陸網友：還回來

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好