熊貓團團腦病變 園方不過度治療 最快下周二見客

熊貓「團團」目前已開始服用抗癲癇藥物。(圖：北市動物園提供)

台北市立動物園 的熊貓「團團」8月發生癲癇，經MRI（核磁共振）檢查發現，左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變。園方表示，由於文獻沒有針對炎症或腫瘤 的案例存在，無法肯定團團會活多久，但希望牠快快樂樂過日子，不會過度治療。

園方表示，團團本月1日開始服用抗癲癇藥物及調整高血壓 藥，待評估狀況穩定，最快下周二到展示場見客。台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪說，已排除是腦血管病變或常見病原體感染，目前尚未被排除且較懷疑的，可能是免疫疾病引起的炎症或是腫瘤。

獸醫師鄭秋虹說，北市動物園跟中國大陸專家討論圈養熊貓癲癇發作的案例，各年齡層熊貓都曾發生過，其中以老年熊貓的占比居多，不過由於目前無法從任何國際期刊蒐集到熊貓腦部腫瘤資訊，且每隻熊貓發生或診斷結果都不太一樣，團團的狀況跟臥龍熊貓也不盡相同。

動物園發言人曹先紹表示，動物很多疾病處理資訊是來自人的醫療經驗值，回顧過往文獻，有熊貓發生癲癇1、2天內就往生，但當時醫療技術與現在不可同日而語，未必能拿來跟團團對比。希望團團快快樂樂過日子，如果生理狀態正常，就不該過度治療，若有任何臨床疾病症狀，園方會積極處理。