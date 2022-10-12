新聞評論／進出口雙翻黑 台灣經濟下墜大警訊

台灣9月出口翻黑，僅375.3億美元，呈現年減5.3%，結束連續26個月的正成長，在供應鏈調整庫存陰霾下，旺季不旺情況可能延續到第四季。(本報資料照片)

雙十連假前，財政部 低調公布台灣9月進出口統計，兩個數字皆由紅翻黑。其中，出口金額375億美元，年減5.3％；進口325億美元，年減2.4％。值得注意的是，財政部原預期9月出口不會太好，但實際數字揭曉，出口跌幅仍較預期多了近三個百分點，結束了史上第二長的「連26紅」紀錄。這顯示，經濟環境惡化的速度遠超乎想像，過去兩年多的好時光已告結束，大家要共同面對一段低迷的日子。

財政部強作樂觀地說，儘管9月成績欠佳，但今年前九月累計出口額達3677億美元，仍創歷年同期最高紀錄。然而，只要看看台灣過去一年的出口趨勢，前九月的累計數已無意義。從去年9月到今年3月，台灣各月出口幾皆維持在二到三成的高成長；但今年4月到7月則降為一成多，8月掉到僅剩2％，9月更跌為負數。換言之，從今年2月的35％成長高峰畫下來，這是一條筆直下墜的線，直接跳水。

這個水會有多深，難以預測。英國《經濟學人》智庫EIU的報告稱，全球經濟2023年將遇強勁逆風，俄烏戰爭結束遙遙無期，負面效應難以消除，先進經濟體都難逃衰退。巴克萊也預測，主要經濟體今年第四季都將面臨萎縮，明年則是零成長。外在大環境如此，身為出口導向國家的台灣，又怎能逃得過大環境的惡化而一枝獨秀？

9月出口翻黑，還有另一層更嚴重的警訊，那就是「旺季不旺」。通常第三、四季是台灣廠商出口的旺季，但今年第三季出口比第二季衰退3.67％，是七年來僅見的倒退現象，是個凶兆。如果以出口地區看，台灣除了對東協地區還維持正成長外，對歐、美、日均同步轉為衰退。最糟的是，台灣對大陸和香港出口表現疲弱，負成長達13.3％，這也是影響整體出口表現最深的因素。

兩岸貿易占台灣出口的比重，在馬政府時代約維持在四成上下；蔡總統執政後不斷攀升，一度達43.9％，台灣出口愈發向大陸傾斜。今年1至9月，台灣對大陸的出口依賴度已降為39％，但這卻不是蔡政府改善貿易失衡策略奏效的結果。主要原因是，中國大陸為防疫 「清零」而頻繁採取斷然停工等措施，加上美國反中導致產業供應鏈中斷，使經濟明顯惡化，不少消費性需求停滯。以蔡政府抗中的立場，或許根本不在乎兩岸貿易的消長；但整體出口由紅翻黑，不少出口廠商受到衝擊，立刻影響景氣榮枯及員工就業，能說不嚴重嗎？

事實上，除了進出口貿易雙雙翻黑，經濟下挫也清楚反映在股市重挫及房價下跌上。外資大撤退，使得新台幣一路貶值，加上通膨，在在使人民的實質資產縮水。這些問題，都需要主政者拿出瞻矚提出有效對策，防止經濟進一步惡化，並避免底層的人民陷入三餐不繼的困境。回顧過去兩三年，在經貿形勢仍然大好的情況下，蔡政府不斷以防疫振興之名發出三倍券、五倍券及各種補貼和紓困金 ；如此揮霍了數千億元台幣，卻不見激起什麼水花。如今，衰退的日子真的來了，政府還有多少真本事能拿來救經濟嗎？

在雙十演說中，蔡總統提到要「因應經濟變局，布局產業未來」，顯然她也意識到台灣已被捲入全球的不景氣循環中，必須有所因應。但綜觀其演說，她只是不斷重複「半導體製造」及「護國神山」的重要，卻未對整體產業發展提出洞見，更不見對國計民生有何關懷。如此空洞的言詞，對經濟有何助益？