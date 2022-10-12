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許淑華碩士論文涉不當引述 逢甲：未違重大程度

記者余采瀅／台中12日電
國民黨南投縣長參選人許淑華日前參加南投茶博會開幕，提出設立縣級「地方職人學院」，將南投藝術工藝數位化。(記者黑中亮／攝影)
國民黨南投縣長參選人許淑華日前參加南投茶博會開幕，提出設立縣級「地方職人學院」，將南投藝術工藝數位化。(記者黑中亮／攝影)

國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲，逢甲大學昨公布審議結果，許淑華的學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華應於111學年度上學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。具名檢舉的民進黨南投縣議員參選人曾琮愷說，許淑華雖保住學位，但論文的嚴重瑕疵也被校方認證。

許淑華昨說，「清白一直都在」，盼對她的攻擊也應到此為止，整體論文仍屬她的原創，她的碩士論文沒有重大違反學術倫理，她的碩士學位依然有效存在；審查結果一公布，馬上就有人恭喜她，歷經波折終於還給她公道。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧指出，若依照台灣大學的標準來看，論文相似度超過15％就涉嫌抄襲；逢甲大學認定許淑華的論文不當引述，代表校方對許的論文仍存有不少疑慮。

許淑華遭爆料2009年在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，但論文與時任南投市公所專員謝百傑的研究報告雷同，且經比對，出現單一章節相似度分別高達5成、甚至7成，引發外界質疑抄襲。

許淑華函文自請調查，逢甲大學也組成學位論文倫理審定委員會，前後召開4次審定會議，昨天公布審議結果。逢甲大學表示，審定委員審視許淑華227頁學位論文、關係人32頁研究報告，兩者內容、章節安排，及其論文核心包含研究動機、問題、目的、方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異。

此外，許的學位論文完成於關係人研究報告公布之先，審定委員共識決判定該論文原創應屬於許淑華，但許的論文仍存有引用瑕疵之情事；審定委員會依權責決議，被檢舉人應於111學年度上學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。

許淑華說，她已公開道歉有部分內容不當，但大部分內容是自己寫的，「有心人」為了選舉、轉移焦點，校方已給了具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創；論文風波結束了，對她的攻擊也應到此為止，希望不需要到採取提告，以遏止「意圖使人不當選」誹謗。

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