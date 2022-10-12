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女亂刀砍死99歲父 檢求處重刑

記者張議晨／高雄12日電
高雄市新興區6月發生女弒父自殘案，警方到場處理。(記者張議晨／翻攝)
高雄市新興區6月發生女弒父自殘案，警方到場處理。(記者張議晨／翻攝)

63歲吳姓女子今年6月在家和99歲父親爭吵，涉持刀弒父後自殘，吳女胞妹回家發現2人倒在房內，送醫後父親身亡，吳女撿回一命。高雄地檢署查出吳父全身多處刀傷，死前曾抵抗，認定吳女殺意甚堅，沒念親情，依殺害直系尊親屬罪起訴，建請法院從重量刑。

據了解，吳女和父親同住，多年前曾因生活細節爭執，被社會局列為關懷家庭，經社工介入輔導，父女關係穩定結案，案發前3年未再接獲相關通報。吳父高齡99歲，但仍可自主活動。

今年6月10日下午4時許，吳父二女兒回老家，要帶父親至醫院檢查身體，進到2樓臥房，發現父親橫躺床上身亡，胞姊手臂流血，倒在床邊。

警消獲報後到場，因吳父已明顯死亡未送醫，吳女送醫急救後無生命危險。檢警偵訊時，吳女不願透露殺父動機，稱不記得發生什麼事，「全忘了」，只知道中午割腕，父親在床上睡覺。

檢方相驗時，發現吳父左右腳、頭部、左手指合計有5處刀傷，死因為右側股動脈大量出血所致，吳父左手只有刀傷，研判他生前曾一度抵抗女兒行凶，但最後不敵遭刺身亡。

檢方根據相關事證，確認吳女割腕刀傷與殺害父親的刀刃痕跡相符，認為吳女不顧父親生前抵抗，殺意甚堅，沒念及父女倆親情，犯後否認犯行，難認有悔悟之心，昨起訴建請法院從重量刑。

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