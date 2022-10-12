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全台首位以戲曲研究當選中研院院士 曾永義81歲辭世

記者陳宛茜、趙宥寧／台北12日電
中央研究院首位「戲曲院士」曾永義10日於台北辭世，享壽81歲。（圖：文化部提供）
中央研究院首位「戲曲院士」曾永義10日於台北辭世，享壽81歲。（圖：文化部提供）

中研院院士曾永義10日於台北辭世，享壽81歲。他是台灣戲曲研究泰斗，也是台灣第一位以戲曲研究成就當選中研院院士的學者。文化部長李永得昨天指出，曾永義自1980年代起投身台灣鄉土與傳統藝術的維護發揚，不僅提升民族藝師地位，也為國內外劇團創作劇本，將戲曲研究發展為超越華人世界當代傳統藝術文學的「顯學」，將呈請總統明令褒揚。

曾永義1941年生，取得台大中文系博士後任教台大，亦是第七屆國家文藝獎得主。中研院表示，曾永義專長領域為戲曲、韻文學、俗文學及民俗技藝。他著作等身，經常赴國外知名大學進行交流，對台灣戲曲研究及推廣不遺餘力。

曾永義曾於世新大學中文系任教逾18年。世新大學中文系主任周玉山表示，曾永義是世新「最大的一張名片」，不少頂大畢業碩士生，為追隨曾永義選讀世新。

曾永義善飲，被文友封為「酒党」創黨之「党魁」。聯經出版社原定於11月出版曾永義著作「酒党党魁經眼錄」，聯經總經理陳芝宇表示，曾永義認為他的「党」底下不是「黑」，而是「人」字的「党」，是「尚人不尚黑」，關心的是人的情感。

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