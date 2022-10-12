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安平古堡更名「熱蘭遮堡」？民炸鍋：乾脆改為「塔綠班堡」

記者修瑞瑩、鄭惠仁／台南12日電
台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。（圖：台南市文資處提供）
台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。（圖：台南市文資處提供）

台南市著名的觀光景點「安平古堡」將改名，文化部文資局最近經過審議，決定將安平古堡內兩處國定古蹟合併為一處，並更名為「熱蘭遮堡」，台南市文化局局長葉澤山表示，更名牽涉相當廣泛，可能包括教科書等都要改，未來會依照文資局的更名，逐漸更改，可能先從市府的觀光宣傳摺頁、指示牌等先改起。

荷蘭人興建的熱蘭遮堡是台灣第一座西式要塞建築，到2024年滿400年，成大建築系名譽教授傅朝卿公開呼籲，希望能在400周年之際，改正過去認知的錯誤，不要再把紅白色尖尖的現代建築高塔視為古蹟，「真正的古蹟是在旁邊的古城牆」，但包括郵票上、高鐵站前、台南市古蹟旅遊券上的影像，呈現的都是尖塔，完全錯誤。

文資局最近經古蹟審議委員會，決定將安平古堡內兩處國定古蹟包括「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」，合併為一處，並更名為熱蘭遮堡，尚未正式公告；台南市文化資產管理處表示，兩處古蹟分別在1983及2004年設立，但近年又有新的研究與考古挖掘，確認兩處古蹟都是屬於荷人興建的熱蘭遮堡，在建堡400周年前夕，文資局因此主導更名。

文資處表示，荷人當初興建該堡稱為「Fort Zeelandia」，因為位在台南安平，長久以來稱為安平古堡，而研究荷治時期文獻的江樹生翻譯相關文件，完成「熱蘭遮城日誌」記錄荷治時間重要歷史，但「城」會誤以為是城市，事實上只是要塞堡壘，才會更名為熱蘭遮堡。

對於安平古堡更名爭議，台南市議會國民黨團認為更名未考慮在地民眾情感，並怒轟民進黨完全執政不思為民謀「平安」，反而要抹去具有深深文化底蘊跟意涵的安平古堡，民怨如潮水般湧入國民黨團議員耳裡，還有鄉親說乾脆改為「塔綠班堡」，黨團不滿市府花10億元台幣的建城400年系列活動，變調為懷念荷蘭殖民，強調絕對全力捍衛「安平古堡」名稱。

台南市府表示，安平古堡並非古蹟正式名稱，文化部審議結果只是將原古蹟名稱用語中的「熱蘭遮城」修正為「熱蘭遮堡」，古蹟名稱並不等於景點慣用名稱，更改的只是古蹟名稱，對於大家熟知的景點名稱「安平古堡」並不會改變。

台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，...
台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。（圖：台南市文資處提供）
文化部文資局最近經審議將安平古堡的國定古蹟更名為「熱蘭遮堡」，而古蹟的部分並非左...
文化部文資局最近經審議將安平古堡的國定古蹟更名為「熱蘭遮堡」，而古蹟的部分並非左側的高塔而是右側的古牆。（圖：台南市觀旅局提供）

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