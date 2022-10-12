行政院「王牌小編」陳屍淡水河 疑似因感情因素輕生

新北市五股區淡水河畔11日發現水流屍，身分證實為行政院「王牌小編」周家鴻。(記者林昭彰／翻攝)

擅長編製哏圖、被形容是王牌小編的29歲周家鴻，昨天中午被發現陳屍新北市五股區淡水河邊，據傳他在9日凌晨曾傳訊息給親友，家人報警協尋，兩天之後傳出噩耗。

警方檢視周男遺體並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，初步排除他殺嫌疑；據了解，周家鴻疑似因感情因素，9日便揚言欲到台北橋輕生，警消獲報後趕抵現場搜索都一無所獲，沒想到昨仍傳出憾事。

據了解，周家鴻於2018年蘇貞昌競選新北市長時，曾擔任蘇貞昌臉書 粉絲專頁小編，後來跟著進入行政院擔任幕僚，曾被媒體形容他專門製作圖卡供側翼使用，被稱為「王牌小編 」。

行政院長蘇貞昌感謝周生前在工作上的努力與付出，除向其家屬深致哀悼之意，也指示政院全力協助家屬處理後事。

擔任行政院小編的周家鴻曾被發現，直接在議場製作「你已成為假新聞受害者」、「包場1天960萬，好歌大家唱」等圖卡的電腦螢幕畫面，圖卡隨即出現在親綠臉書粉專與民進黨 民代臉書，遭質疑利用公職帶風向。

當時民眾黨曾開記者會，指行政院發言人室員額配置六人，全部都只有一名是網路小編，但是蘇貞昌臉書照片一共六位，圖卡上掛的除了丁怡銘，還有做哏圖的「王牌小編」周家鴻。

國民黨 立院黨團為此向台北地檢署控告蘇貞昌、周家鴻等人涉犯圖利等罪，台北地檢署未約談過任何人，即以「查無圖利」為由簽結，遭外界批評。

家住新北市三重區的周家鴻，據傳9日凌晨3時許曾傳訊息給家人，親友報警展開協尋，昨天上午11時許，在二重疏洪道一號越堤道旁發現水流屍，親友聞訊趕抵，指認身分無誤。新北地檢署檢察官相驗後，認為死亡原因沒有外力介入，遺體發還家屬。