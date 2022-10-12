我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

行政院「王牌小編」陳屍淡水河 疑似因感情因素輕生

台灣新聞組／新北12日電
新北市五股區淡水河畔11日發現水流屍，身分證實為行政院「王牌小編」周家鴻。(記者林昭彰／翻攝)
新北市五股區淡水河畔11日發現水流屍，身分證實為行政院「王牌小編」周家鴻。(記者林昭彰／翻攝)

擅長編製哏圖、被形容是王牌小編的29歲周家鴻，昨天中午被發現陳屍新北市五股區淡水河邊，據傳他在9日凌晨曾傳訊息給親友，家人報警協尋，兩天之後傳出噩耗。

警方檢視周男遺體並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，初步排除他殺嫌疑；據了解，周家鴻疑似因感情因素，9日便揚言欲到台北橋輕生，警消獲報後趕抵現場搜索都一無所獲，沒想到昨仍傳出憾事。

據了解，周家鴻於2018年蘇貞昌競選新北市長時，曾擔任蘇貞昌臉書粉絲專頁小編，後來跟著進入行政院擔任幕僚，曾被媒體形容他專門製作圖卡供側翼使用，被稱為「王牌小編 」。

行政院長蘇貞昌感謝周生前在工作上的努力與付出，除向其家屬深致哀悼之意，也指示政院全力協助家屬處理後事。

擔任行政院小編的周家鴻曾被發現，直接在議場製作「你已成為假新聞受害者」、「包場1天960萬，好歌大家唱」等圖卡的電腦螢幕畫面，圖卡隨即出現在親綠臉書粉專與民進黨民代臉書，遭質疑利用公職帶風向。

當時民眾黨曾開記者會，指行政院發言人室員額配置六人，全部都只有一名是網路小編，但是蘇貞昌臉書照片一共六位，圖卡上掛的除了丁怡銘，還有做哏圖的「王牌小編」周家鴻。

國民黨立院黨團為此向台北地檢署控告蘇貞昌、周家鴻等人涉犯圖利等罪，台北地檢署未約談過任何人，即以「查無圖利」為由簽結，遭外界批評。

家住新北市三重區的周家鴻，據傳9日凌晨3時許曾傳訊息給家人，親友報警展開協尋，昨天上午11時許，在二重疏洪道一號越堤道旁發現水流屍，親友聞訊趕抵，指認身分無誤。新北地檢署檢察官相驗後，認為死亡原因沒有外力介入，遺體發還家屬。

臉書 國民黨 民進黨

上一則

旅加登山好手徐耀群 攀玉山墜百尺深谷 傷重身亡

下一則

台股雙十後重挫596點 金管會「坐不住」了 擴大限空救市

延伸閱讀

蘇貞昌「王牌小編」陳屍河岸 行政院證實

蘇貞昌「王牌小編」陳屍河岸 行政院證實
邱國正：解放軍無人機若再越界 台國軍視為「第一擊」

邱國正：解放軍無人機若再越界 台國軍視為「第一擊」
台海危機升溫 蘇貞昌：已備戰略物資 經部：能及時因應

台海危機升溫 蘇貞昌：已備戰略物資 經部：能及時因應
馬英九籲勿用台灣國慶 蘇貞昌覺得很荒唐

馬英九籲勿用台灣國慶 蘇貞昌覺得很荒唐

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖