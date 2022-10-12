旅加登山好手徐耀群 攀玉山墜百尺深谷 傷重身亡

登山攀冰好手徐耀群6日命喪玉山東峰，他平日常在自己臉書分享登山美照。（取材自臉書）

資深登山攀冰好手徐耀群，本月6日與隊友攀登玉山群峰，在玉山東峰一處碎石坡失手不慎墜谷逾百公尺，頭部重創，玉山氣象站、玉管處等人員就近搶救仍傷重身亡。徐是攀登好手，足跡遍布加拿大 、歐洲、中國、泰國 、美國和阿拉斯加，未料魂斷玉山。

40歲的徐耀群（Larry）大學時期就熱愛攀岩，溯溪、中級山探勘等技術活動，立志以登山做為生涯目標，因為對冰雪活動有高度興趣，2007年前往加拿大學習冰雪登山技術。

徐通過加拿大登山嚮導協會培訓考試，成為全職登山嚮導，平時都在加拿大帶團，夏天帶人從事攀岩、登山活動，冬季則提供冰攀，滑雪 訓練，雪崩知識技能教學。徐曾攀爬過北美最高峰迪納利山、中國四川6000米海子山及其他大牆路線。

徐耀群上月17日返台，預計停留一個月，本月5日與張姓友人相約攀登玉山東峰，從玉山塔塔加園區進入，在荖濃溪營地紮營過夜，6日清晨攀岩上切玉山東峰時發生墜落意外；張雖急求援，但救難人員抵達時徐已死亡。

張姓隊友向警方說，當時兩人選擇攀爬玉山東峰一處近乎垂直的懸崖峭壁，徐爬在上方，有可能是攀岩的一個確保動作沒做好，鬆脫失手，他聽到「啊」一聲，就見徐墜落百公尺深谷。

玉管處秘書全鴻德說，玉山東峰是玉山連峰的十峻之首，近乎垂直的岩壁非常險要，一直是國內攀岩界認為的頭號挑戰目標；徐可能為了挑戰高難度，與隊友並非走傳統路線，從荖濃溪營地攀岩上切，由於東峰岩壁風化情形嚴重，壁質一直不穩定，只要一個確保沒做好，就可能墜谷。

全鴻德說，攀岩攀冰是非常專業戶外活動，技術難度高，隨著國內開放山林政策，很難禁止想嘗試的山友，很難過發生這次憾事。